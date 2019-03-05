Власти Пакистана задержали брата главаря группировки, устроившей теракт в Кашмире
Группировка, в поддержке которой Нью-Дели обвиняет Исламабад, взяла на себя ответственность за теракт
Власти Пакистана задержали брата главаря группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") муфтия Абдура Рауфа. Об этом во вторник сообщил индийский телеканал NDTV.
Группировка, в поддержке которой Нью-Дели обвиняет Исламабад, взяла на себя ответственность за крупный теракт в штате Джамму и Кашмир 14 февраля.
Напомним, после вооруженного конфликта Индии и Пакистана, представители двух стран договорились о возобновлении движение поезда Samjhota Express, которое ранее было приостановлено.
Причиной напряженности в отношениях Нью-Дели и Исламабада стало нападение 14 февраля в Джамму и Кашмире на автоколонну индийских военных, которое унесло жизни 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя радикально сепаратистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").
Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Пакистанские ВВС в ответ ударили по индийским военным объектам. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.
Ситуация в Джамму и Кашмире – единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, остается напряженной уже многие годы. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан опроверг эти заявления.
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