Власти Сербии готовятся к возможному обострению ситуации в Косово

По информации спецслужб РФ, которую они передали властям Сербии, якобы силы безопасности Косово вместе с США намерены провести тайное вторжение на север Косово. Предположительно эта операция пройдет под названием "Золотая сабля". Целью называется "утверждение суверенитета" Косово на всей территории республики, пишет Novosti.rs.

В свою очередь президент Сербии Александр Вучич направил жителям Косово и Метохии открытое письмо, в котором заверил, что не позволит устроить "насилие над сербами и их святынями".

"Новой "Бури" в Косово и Метохии не будет", – подчеркнул он.

Напомним, 3 августа прошло заседание СБ Косово, в ходе которого сообщалось о намерениях сербов на севере Косово объявить в одностороннем порядке сербскую автономию. До этого, в апреле этого года сербы заявили о создании автономии и Ассоциации сербских муниципалитетов, которая будет формироваться в сотрудничестве с косовским правительством и в соответствии с Конституцией Косово.

В июне же движение сербов Косово и Метохии "Батькивщина" опубликовало открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить признания независимости Косово на международном уровне.