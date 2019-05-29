Власти Таиланда планируют включить острый суп с креветками в список ЮНЕСКО

Том-ям — кисло-острый суп на основе куриного бульона с креветками, курицей, рыбой или другими морепродуктами

Фото: Wikipedia

В Таиланде планируют в начале следующего года направить заявку на включение знаменитого острого супа из креветок — том-ям кунг — в список материального культурного наследия ЮНЕСКО.

По словам министра культуры Вира Ротмотчанарата, в ближайшее время пройдут публичные слушания, на которых будут присутствовать образовательные институты, предлагающие курсы кулинарии, и ассоциации тайских кулинаров, чтобы получить как можно больше данных о традиционном супе. Предполагается, что полученная информация будет использоваться для сопровождающей справки, когда министерство подготовит документы для представления заявки в ЮНЕСКО до 31 марта 2020 года. Перед этим предложение будет передано на утверждение в кабинет министров Таиланда.

Том-ям — кисло-острый суп на основе куриного бульона с креветками, курицей, рыбой или другими морепродуктами. Считается национальным блюдом не только Таиланда, но и Лаоса. Название супа состоит из двух слов, первое переводится как "варить", второе — "тайский острый салат".

Для более точного названия в конце добавляется вид мяса или бульона: кунг — с креветками, кай — с курицей, тхале — с морепродуктами и так далее.

Напомним, что ранее украинский борщ предложили внести в список культурного наследия ЮНЕСКО. А британские ученые открыли невероятные целебные свойства борща.

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