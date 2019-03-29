Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Власти утверждают, что энергосистема Венесуэлы подверглась более 250 атакам за два года

Сегодня, 04:15

Самое масштабное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта

Фото: AFP
Власти утверждают, что энергосистема Венесуэлы подверглась более 250 атакам за два года //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/583/d03/5c8583d0393df.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/583/d03/5c8583d0393df.jpg Другие страны Самое масштабное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта

Венесуэльская энергосистема за два последних года подверглась более чем 250 атакам, организаторы которых хотят захватить власть. Об этом заявил министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес.

"Национальную электрическую систему затронуло порядка 250 атак за последние два года. Редко где можно увидеть, чтобы граждане подвергались такой жестокой и многоплановой агрессии, как осуществляемая сегодня ультраправыми, которые не имеют никакого представления о морали и этике и заинтересованы только в том, чтобы захватить власть и отдать президенту США Дональду Трампу богатства страны", — приводит слова министра пресс-служба ведомства.

В понедельник Родригес сообщил, что значительная часть территории Венесуэлы оказалась обесточена в результате диверсии на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара. В организации "атаки на национальную систему электроснабжения" министр обвинил политических противников исполнительной власти.

Ранее лидер оппозиции Боливарианской Республики Хуан Гуайдо заявил, что авария в системе электроснабжения Венесуэлы оставила без электричества 17 регионов страны.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стала диверсия на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. По многим обесточенным регионам страны прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил 50 млн долларов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент США отверг эти обвинения.

Национальная ассамблея (однопалатный парламент, контролируемый противниками Мадуро) 11 марта по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении в республике чрезвычайного положения из-за отключений электроэнергии. Министр связи и информации Хорхе Родригес 12 марта заявил, что подача электричества восстановлена практически на всей территории страны.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Венесуэла, свет, электрический ток, блэкаут

Вы сейчас просматриваете новость " Власти утверждают, что энергосистема Венесуэлы подверглась более 250 атакам за два года". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Канада обеспокоена прибытием российских самолетов в Венесуэлу

Сегодня, 03:15

Канада продолжает призывать к мирному урегулированию для восстановления демократии в этой стране

В Венесуэле власти объявили о возвращении страны к нормальному режиму работы

Сегодня, 02:33

Боливарианское правительство сообщает, что в пятницу, 29 марта, во всей стране будет рабочий день

В Венесуэле вспыхнул сильный пожар у штаб-квартиры нацразведки

Сегодня, 01:15

Здание спецслужбы используется как место содержания заключенных

Бразилия требует от российских военных покинуть Венесуэлу

Вчера, 22:30

По словам Араужу, Бразилия хотела бы обсудить венесуэльский кризис с КНР и Россией в двустороннем формате

Мадуро – вне закона: Европа признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Вчера, 21:35

Европарламент призвал к введению дополнительных санкций в отношении окружения Мадуро

США призвали Евросоюз ввести санкции против Мадуро

Вчера, 16:34

Вашингтон призывает заморозить зарубежные государственные венесуэльские активы

Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались

Кончита Вурст изменилась до неузнаваемости (фото)

«Это уже не худоба, а анорексия!» Кузнецова напугала поклонников

Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все

Очень бесят: «покинутый» муж Регины Тодоренко набросился на жену

Розенко пояснил, когда выплатят пенсии жителям Донбасса

Ксению Собчак застукали в аэропорту с любовником (фото)

Мика Ньютон показала роскошные фото со своей свадьбы

Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

27 марта, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

27 марта, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

26 марта, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

26 марта, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Носова питалась на помойке и умирала в окружении крыс

Вкрутили девять шурупов, вставили пластину: Билана прооперировали

В королевской семье пополнение: что известно о ребенке Меган