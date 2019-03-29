Власти утверждают, что энергосистема Венесуэлы подверглась более 250 атакам за два года

Самое масштабное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта

Фото: AFP

Власти утверждают, что энергосистема Венесуэлы подверглась более 250 атакам за два года //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/583/d03/5c8583d0393df.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/583/d03/5c8583d0393df.jpg 2019-03-29T04:15:00+02:00 Другие страны Самое масштабное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта

Венесуэльская энергосистема за два последних года подверглась более чем 250 атакам, организаторы которых хотят захватить власть. Об этом заявил министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес.

"Национальную электрическую систему затронуло порядка 250 атак за последние два года. Редко где можно увидеть, чтобы граждане подвергались такой жестокой и многоплановой агрессии, как осуществляемая сегодня ультраправыми, которые не имеют никакого представления о морали и этике и заинтересованы только в том, чтобы захватить власть и отдать президенту США Дональду Трампу богатства страны", — приводит слова министра пресс-служба ведомства.

В понедельник Родригес сообщил, что значительная часть территории Венесуэлы оказалась обесточена в результате диверсии на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара. В организации "атаки на национальную систему электроснабжения" министр обвинил политических противников исполнительной власти.

Ранее лидер оппозиции Боливарианской Республики Хуан Гуайдо заявил, что авария в системе электроснабжения Венесуэлы оставила без электричества 17 регионов страны.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стала диверсия на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. По многим обесточенным регионам страны прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил 50 млн долларов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент США отверг эти обвинения.

Национальная ассамблея (однопалатный парламент, контролируемый противниками Мадуро) 11 марта по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении в республике чрезвычайного положения из-за отключений электроэнергии. Министр связи и информации Хорхе Родригес 12 марта заявил, что подача электричества восстановлена практически на всей территории страны.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Власти утверждают, что энергосистема Венесуэлы подверглась более 250 атакам за два года". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.