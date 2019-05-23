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Власти уверяют, что активность вулкана возле Мехико не угрожает людям

23 мая, 06:42

Вулкан выбросил столб пара с умеренным содержанием пепла высотой около три километра

Фото: Wikipedia

Власти Мексики уверят, что активность вулкана Попокатепетль близ столицы Мексики сейчас не представляет угрозы для населения. Об этом управление гражданской обороны штата Мехико.

Но при этом сохраняется запрет на приближение к вулкану на расстояние менее 12 километров. Ранее вулкан выбросил столб пара с умеренным содержанием пепла высотой около три км.

Попокатепетль, расположенный в 70 км от Мехико, ежедневно производит десятки, а иногда и сотни выбросов пепла, газов и пара. Колосс, достигающий высоты 5,42 км, входит в число самых крупных и активных на территории латиноамериканской страны.

В начале апреля национальный координатор сил гражданской обороны Мексики Давид Леон исключил возможность мощного извержения Попокатепетля.

Попокатепетль, расположенный в 70 км от Мехико, достигает высоты 5,42 км и входит в число самых крупных и активных вулканов на территории латиноамериканской страны.

Напомним вулкан Попокатепетль, по праву занимающий второе место среди главных мексиканских вершин и являющийся одним из крупнейших в мире, проснулся в начале марта.


Ранее на итальянском острове Сицилия проснулся вулкан Этна. Из-за облака пепла международный аэропорт Фонтанаросса отменил часть авиарейсов.

Мы также писали об извержении вулкана в Японии – столб дыма и пепла выбросило в воздух на высоту 6 километров. Редкое природное явление произошло 17 января на крошечном острове Кутиноерабу.

Кроме того, сообщалось, что активизация вулкана Кракатау в Индонезии привело к катастрофе колоссальных масштабов: извержение спровоцировало мощное цунами, которое обрушилось на индонезийские провинции Бантен и Лампунг. Жертвами стихии стали более четырех сотен человек, более 1,5 тыс. пострадали и еще более 40 тыс. человек были эвакуированы.

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Тег Мексика, вулкан, извержение, Мехико, пепел, Попокатепетль

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Источник:

ТАСС

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