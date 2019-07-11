Власти Венесуэлы заявили об успехе переговоров с оппозицией
Успешный обмен мнениями проходит при посредничестве правительства Норвегии, – утверждают власти Венесуэлы
Представители делегации администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро считают, что процесс переговоров с венесуэльской оппозицией проходит успешно. Об этом заявил министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес, находящийся на Барбадосе.
"На Барбадосе закончился очередной день за столом переговоров о мире. Споры разрешаются конституционными и мирными средствами. Успешный обмен мнениями проходит при посредничестве правительства Норвегии", — написал он на своей странице Twitter.
Ранее Associated Press со ссылкой на три источника сообщило о возобновлении переговоров между венесуэльскими властями и оппозицией. Однако 2 июля Гуайдо заявил, что его сторонники не намерены вновь принимать участие в переговорах с представителями администрации Николаса Мадуро.
В мае в столице Норвегии Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства европейской страны.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту.
Напомним, в январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.
При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми, и дошло до серьезных стычек.
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