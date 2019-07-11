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Власти Венесуэлы заявили об успехе переговоров с оппозицией

11 июля, 06:49

Успешный обмен мнениями проходит при посредничестве правительства Норвегии, – утверждают власти Венесуэлы

Фото: AFP

Представители делегации администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро считают, что процесс переговоров с венесуэльской оппозицией проходит успешно. Об этом заявил министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес, находящийся на Барбадосе.

"На Барбадосе закончился очередной день за столом переговоров о мире. Споры разрешаются конституционными и мирными средствами. Успешный обмен мнениями проходит при посредничестве правительства Норвегии", — написал он на своей странице Twitter.

Ранее Associated Press со ссылкой на три источника сообщило о возобновлении переговоров между венесуэльскими властями и оппозицией. Однако 2 июля Гуайдо заявил, что его сторонники не намерены вновь принимать участие в переговорах с представителями администрации Николаса Мадуро.

В мае в столице Норвегии Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства европейской страны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту. 

Напомним, в январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро. 

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми, и дошло до серьезных стычек. 


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Тег Барбадос, Венесуэла, переговоры, оппозиция, власти, Мадуро, Гуайдо

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ТАСС

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