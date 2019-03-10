Власти Венесуэлы отменили рабочий день в понедельник из-за отключения света

В пятницу вечером ситуация с электроснабжением стала улучшаться, однако вновь усугубилась в субботу

Фото: AFP

Власти Венесуэлы отменили рабочий день в понедельник из-за отключения света //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/583/d03/5c8583d0393df.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/583/d03/5c8583d0393df.jpg 2019-03-10T23:23:00+02:00 Другие страны В пятницу вечером ситуация с электроснабжением стала улучшаться, однако вновь усугубилась в субботу

Правительство Венесуэлы отменило рабочий день и школьные занятия в понедельник. Об этом заявил вице-президент, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в эфире государственного телевидения страны.

"В понедельник, 11 марта, приостанавливаются занятия на всех уровнях и работа на предприятиях и учреждениях", — сказал он.

Правительство в пятницу, 8 марта, уже отменяло рабочий день из-за масштабного отключения электроэнергии.

В четверг вечером Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствовало практически на всей территории страны. По словам жителей столицы, это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии в городе.

По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдепартамент США отверг эти обвинения.

В пятницу вечером ситуация с электроснабжением стала улучшаться, однако вновь усугубилась в субботу днем после сообщений о взрыве на электроподстанции, расположенной на окраине столицы юго-восточного штата Боливар — города Сьюдад-Боливар.

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