Власти Венесуэлы уверяют, что электричество снова появилось на всей территории страны

Власти утверждают, что смогли быстро отреагировать, и электроснабжение постепенно восстановилось

Фото: AFP

Власти Венесуэлы уверяют, что электричество снова появилось на всей территории страны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/583/d03/5c8583d0393df.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/583/d03/5c8583d0393df.jpg 2019-03-25T23:54:00+02:00 Другие страны Власти утверждают, что смогли быстро отреагировать, и электроснабжение постепенно восстановилось

Подача электричества восстановлена на всей территории Боливарианской Республики. Об этом заявил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

"Несмотря на то, что атака имела сходные характеристики с тем, что было 7 марта, мы смогли быстро отреагировать, и электроснабжение постепенно восстановилось почти на всей территории страны", — сказал он.

По словам министра, причиной очередных проблем с подачей электроэнергии стала "атака на национальную систему электроснабжения".

Ранее лидер оппозиции Боливарианской Республики Хуан Гуайдо заявил, что авария в системе электроснабжения Венесуэлы оставила без электричества 17 регионов страны.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стала диверсия на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. По многим обесточенным регионам страны прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил 50 млн долларов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент США отверг эти обвинения.

Национальная ассамблея (однопалатный парламент, контролируемый противниками Мадуро) 11 марта по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении в республике чрезвычайного положения из-за отключений электроэнергии. Министр связи и информации Хорхе Родригес 12 марта заявил, что подача электричества восстановлена практически на всей территории страны.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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