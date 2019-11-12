Власти внезапно обвинили демонстрантов в Гонконге в эгоизме

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Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что демонстранты, пытающиеся парализовать город, ведут себя очень эгоистично. Об этом сообщило Reuters.

Глава Гонконга выразила надежду, что университеты и школы города обратятся к своим студентам и ученикам с призывом не принимать участия в насилии. Лам добавила, что власти делают все возможное для того, чтобы провести честные и безопасные выборы депутатов районных советов, которые должны состояться 24 ноября.

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Новая волна беспорядков охватила город 11 октября. Протестующие взялись блокировать дороги в разных районах в попытке спровоцировать транспортный коллапс. На этом фоне во вторник были приостановлены занятия практически во всех местных университетах. Минувшим днем в различных инцидентах были ранены свыше 60 человек. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, включая 21-летнего учащегося колледжа, получившего огнестрельное ранение в живот.

12 октября демонстранты в масках из числа студентов попытались перекрыть дороги для движения транспорта, в результате чего полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и резиновые пули.

Ранее в Гонконге демонстранты, против которых ранее применили газ, водометы и резиновые пули, подожгли станции метро и некоторые здания, в том числе здание официального китайского информационного агентства Xinhua.

Ранее сообщалось, что власти Гонконга, где уже несколько месяцев не утихают беспорядки из-за скандального законопроекта об экстрадиции, официально отозвали эту инициативу.

Напомним, в июне в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.

Под давлением общественности глава администрации Гонконга Керри Лэм сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов – сейчас демонстранты выступают против недавно принятого запрета на ношение масок в ходе акций протеста.

Поправку об экстрадиции в законодательство Гонконга было решено внести после того, как Тайвань потребовал у властей специального округа выдать 20-летнего студента Чэнь Тунцзя – парня обвинили в убийстве своей беременной девушки.

Когда непопулярный закон отозвали, Тунцзя освободили из тюрьмы. Он принес публичные извинения семье убитой девушки, назвав содеянное "самой ужасной ошибкой", которую уже нельзя исправить. Помимо того, он согласился добровольно сдаться властям Тайваня, чтобы понести заслуженное наказание.

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