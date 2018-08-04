Во Франции вегетарианцы устраивают погромы в мясных лавках

Во Франции вегетарианцы устраивают массовые погромы в мясных магазинах, обвиняя мясников в жестоком обращении с животными. Активисты таким образом призывают людей отказаться от употребления мясной продукции.

В частности, недавно зоозащитники напали на одну из мясных лавок в Париже. Активисты разбили витрину, облили ее искусственной кровью и разрисовали угрожающими надписями. После погрома, стекла хозяева поменяли, но магазин пока закрыли. Вегетарианцы держат в страхе и другие магазины: устраивают акции и обвиняют мясников в жестоком обращении с животными.

В свою очередь, защиты мясники ищут у властей. Они написали письмо министру иностранных дел Франции с просьбой остановить погромы. Но пока что демонстрации, которые отпугивают клиентов, у магазинов продолжаются.

Примечательно, что во Франции людей, которые принципиально не едят мясо, всего три процента. То есть, в сравнении с другими странами мира, здесь меньше всего вегетарианцев.

Ранее мы писали о том, что британка Кейт Буллен набила на лице татуировку "vegan" в честь вегетарианства.

Кроме того мы писали, что в Украине набирает популярность вегетарианство.

Также сообщалось, что McDonald’s запустил вегетарианский бургер.



