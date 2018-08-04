Во Франции вегетарианцы устраивают погромы в мясных лавках

Сегодня, 21:42

Мясники обратились с просьбой остановить нападения к главе французкого МИД


Во Франции вегетарианцы устраивают массовые погромы в мясных магазинах, обвиняя мясников в жестоком обращении с животными. Активисты таким образом призывают людей отказаться от употребления мясной продукции.

В частности, недавно зоозащитники напали на одну из мясных лавок в Париже. Активисты разбили витрину, облили ее искусственной кровью и разрисовали угрожающими надписями. После погрома, стекла хозяева поменяли, но магазин пока закрыли. Вегетарианцы держат в страхе и другие магазины: устраивают акции и обвиняют мясников в жестоком обращении с животными.

В свою очередь, защиты мясники ищут у властей. Они написали письмо министру иностранных дел Франции с просьбой остановить погромы. Но пока что демонстрации, которые отпугивают клиентов, у магазинов продолжаются.

Примечательно, что во Франции людей, которые принципиально не едят мясо, всего три процента. То есть, в сравнении с другими странами мира, здесь меньше всего вегетарианцев.

Ранее мы писали о том, что британка Кейт Буллен набила на лице татуировку "vegan" в честь вегетарианства

Кроме того мы писали, что в Украине набирает популярность вегетарианство.

Также сообщалось, что McDonald’s запустил вегетарианский бургер.
Франция, погромы, магазины, вегетарианство, вегетарианцы, зоозащитники

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Wellness

Диета горилл признана полезной. Фото: pixabay

Кому и почему ни в коем случае нельзя есть мясо

30 Апреля, 12:30

Ученые провели очень интересный эксперимент

Food

20 марта во всем мире отмечают Международный день без мяса Фото: freepic.diller / Freepik

Международный день без мяса: ТОП-5 рецептов вегетарианских блюд

20 Марта, 11:56

Сегодня всемирный день отказа от мяса
Загрузка...

Евросоюз

Блогер сделала из лисенка вегетарианца и довела до истощения: фото

11 Марта, 03:31

Девушка не связывала плохое самочувствие животного с его рационом

Евросоюз

Фото: twitter.com

Девушка набила на лице татуировку vegan, протестуя против убийства животных

10 Февраля, 06:45

Пользователи Сети утверждали, что теперь девушку никто не возьмет на работу
Загрузка...