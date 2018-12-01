Во Вьетнаме Airbus A321neo приземлился на шасси без колес

Одно из слетевших колес искали всю ночь

Airbus A321neo авиакомпании VietJet при посадке в аэропорту Буон Ма Туот во Вьетнаме потерял оба колеса передней стойки шасси.

Как пишет со сслыкой на Twitter-аккаунт немецкого издания JACDEC споттер Виталий Трубников, все 207 пассажиров самолета были успешно эвакуированы с помощью аварийных трапов.

Инцидент случился в ночь на пятницу, 30 ноября. При этом, одно из колес стойки шасси удалось найти лишь утром.

По данным JACDEC, самолет практически новый – VietJet пополнила им свой флот всего две недели назад.

Ранее мы писали, что 22 ноября у лайнера Boeing 737, на борту которого находились 127 человек – 122 пассажира и 5 членов экипажа, – при приземлении лопнуло и отвалилось шасси. В результате случившегося самолет упал на бок прямо на взлетно-посадочной полосе.

Напомним, что летом из-за неисправности управления передней стойки шасси в московском аэропорту "Внуково" экстренно сел самолет из Турции с 335 пассажирами на борту.

Также мы писали, что лайнер Трампа столкнулся с другим самолетом.