Во Вьетнаме Airbus A321neo приземлился на шасси без колес
Одно из слетевших колес искали всю ночь
Фото: JACDEC, Twitter
Фото: JACDEC, Twitter
Фото: JACDEC, Twitter
Фото: JACDEC, Twitter
Airbus A321neo авиакомпании VietJet при посадке в аэропорту Буон Ма Туот во Вьетнаме потерял оба колеса передней стойки шасси.
Как пишет со сслыкой на Twitter-аккаунт немецкого издания JACDEC споттер Виталий Трубников, все 207 пассажиров самолета были успешно эвакуированы с помощью аварийных трапов.
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Инцидент случился в ночь на пятницу, 30 ноября. При этом, одно из колес стойки шасси удалось найти лишь утром.
По данным JACDEC, самолет практически новый – VietJet пополнила им свой флот всего две недели назад.
Ранее мы писали, что 22 ноября у лайнера Boeing 737, на борту которого находились 127 человек – 122 пассажира и 5 членов экипажа, – при приземлении лопнуло и отвалилось шасси. В результате случившегося самолет упал на бок прямо на взлетно-посадочной полосе.
Напомним, что летом из-за неисправности управления передней стойки шасси в московском аэропорту "Внуково" экстренно сел самолет из Турции с 335 пассажирами на борту.
Также мы писали, что лайнер Трампа столкнулся с другим самолетом.