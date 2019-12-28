Во Вьетнаме экс-министр получил пожизненный срок за коррупцию: подробности

Масштабное расследование в отношении компании Mobifone вьетнамские власти вели с начала 2018 года

Вьетнам. Фото: kartinki24.ru

В то время как президент Украины Владимир Зеленский предлагает отменить залог подозреваемым в коррупции, бывший министр информации и коммуникаций Вьетнама Нгуен Бак Шон (2011-2016) был приговорен к пожизненному тюремному заключению за взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Такое решение принял Народный суд вьетнамской столицы, рассматривавший с 16 декабря резонансное дело о коррупции с участием двух бывших министров и экс-руководителей одного из крупнейших в стране операторов мобильной связи.

Помимо Нгуена Бак Шона, обвинительный приговор вынесен в отношении еще 13 человек, в том числе и его преемнику на посту главы министерства информации и коммуникаций Чыонг Минь Туана (2016-2018). Осужденные стали фигурантами нанесшего многомиллионный убыток государству коррупционного скандала с участием сотового оператора Mobifone и частного провайдера кабельного телевидения AVG.

Масштабное расследование в отношении компании Mobifone вьетнамские власти вели с начала 2018 года. Несколько лет назад сотовый оператор, нарушив регламент финансово-хозяйственной деятельности госкомпаний, приобрел 95% акций AVG и начал предоставлять услуги платного телевидения под своим брендом. Правоохранительные органы заподозрили наличие коррупционной составляющей в договоренностях между двумя фирмами и инициировали их проверку. Им удалось установить, что сделка была проведена с многочисленными нарушениями, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму более 7 трлн донгов (свыше 300 млн долларов).

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Изначально Нгуен Бак Шон и Чыонг Минь Туан были арестованы по обвинениям в превышении должностных полномочий, в апреле этого года правоохранительные органы предъявили им дополнительные обвинения в получении взяток за содействие заключению незаконной сделки.

В ходе расследования коррупционной схемы полиция также арестовала двух бывших и одного действующего генерального директора, бывшего заместителя и трех действующих заместителей гендиректора Mobifone, начальника департамента управления коммерческими предприятиями Мининформации и экс-владельца AVG бизнесмена Фам Нят Ву, приходящегося родным братом богатейшему человеку Вьетнама миллиардеру Фам Нят Выонгу. Все они приговорены к тюремному заключению на сроки от 2,5 до 23 лет.

Напомним, израильского премьера Биньямина Нетаньяху также обвинили в коррупции – против главы правительства возбуждено три уголовных производства за мошенничество, злоупотребление доверием и взяточничество.

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