Во Вьетнаме из-за смертельного тайфуна эвакуируют миллион человек

Во Вьетнаме эвакуируют около миллиона человек в связи с приближением смертоносного тайфуна "Тембин", который вскоре должен добраться до страны.

Об этом сообщает BBC Украина.

Из низинных районов Вьетнама уже вывезли более 70 тысяч человек, также планируется закрыть нефтяные вышки, а рыбакам запрещено выходить в море.

Между тем, на Филиппинах жертвами этого тайфуна, который пришел из Южно-Китайского моря, уже стали 230 человек, а 750 тысяч остались без крова. Еще сто человек считаются пропавшими без вести.

Одним из наиболее пострадавших островов Филиппинского архипелага стал Минданао, где были разрушены или заблокированы дороги и мосты.

Ранее во Вьетнаме бушевал тайфун Дамри, который начался 4 ноября и разрушил 370 жилых домов, а еще около 49 тысяч были повреждены. Некоторые районы в провинции Кханьхоа затоплены полностью.

В августе после сильных дождей и наводнений на севере Вьетнама погибли 26 человек, еще 16 считаются пропавшими без вести, а в июле как минимум 14 человек погибли на севере Вьетнама. Они стали жертвами сильного наводнения, к которым привели сильные ливни. Дожди не прекращаются уже несколько недель. Разрушено полтысячи домов, полторы тысячи гектаров земли покрыты водой.