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В честь саммита США и КНДР вышли сувенирные монеты и марки

Сегодня, 13:21

В честь столь важного события Вьетнам выпустил серию сувенирной продукции ограниченным количеством

В честь саммита США и КНДР вышли сувенирные монеты и марки Другие страны В честь столь важного события Вьетнам выпустил серию сувенирной продукции ограниченным количеством

В честь открывающегося 27 февраля в Ханое двухдневного саммита США-КНДР во Вьетнаме выпустили 300 сувенирных монет в честь этого события.

На серебряных монетах номиналом 500 тыс. донгов (порядка 21 доллара) на одной стороне изображены голубь, оливковая ветвь, флаги КНДР и США, а также фраза "Мир во всем мире" (World Peace), а на другой — лотос.

Кроме того, накануне два вьетнамских ведомства – МИД и министерство информации и коммуникаций представили коллекцию юбилейных марок, посвященных встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

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На них изображены флаги двух государств, выполненные в форме сердца, составленного из рукопожатия на фоне бамбука, который во вьетнамской культуре символизирует мир и дружбу. Также на марках изображены флаг Вьетнама, голубь мира и подпись "Партнерство во имя устойчивого мира".

Фото: AFP

Стоимость набора из одной марки и одного марочного блока составляет 4000 вьетнамских донгов (около 0,17 доллара).

Напомним, что прошлой осенью Белый дом представил монету в честь саммита Трампа и его российского коллеги Владимира Путина, на которой обнаружили ряд грамматических ошибок.

А вот с Ким Чен Ыном Трамп обсудит в Ханое улучшении двусторонних отношений, обеспечение мира на Корейском полуострове и ядерное разоружение КНДР.

Как мы уже писали, американский президент уже выразил оптимизм в плане усилий США по ликвидации угрозы, связанной с ядерными арсеналами Пхеньяна.

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Тег Вьетнам, монеты, КНДР, саммит, Трамп, марки, нумизмат, Ким Чен Ын, северная корея, Дональд Трамп

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Источник:

ТАСС

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