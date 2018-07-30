Во Вьетнаме свадьба закончилась кровавым ДТП

Сегодня, 12:55

Автомобиль лоб в лоб столкнулся с грузовиком, который ехал навстречу


Трагическое ДТП в В "Вьетнаме. Там в день свадьбы разбился микроавтобус, в нем жених ехал к невесте.

Автомобиль лоб в лоб столкнулся с грузовиком, который ехал навстречу. Десять свадебных гостей погибли на месте. Еще три человека – среди которых жених – скончались по дороге в больницу. Полиция допрашивает водителя грузовика, который отделался незначительными травмами.

Ранее в Камбодже автобус с иностранными туристами попал в ДТП. Водитель погиб на месте, 19 человек пострадали. Автобус на большой скорости в темноте врезался в микроавтобус, когда тот пытался развернуться. Авария произошла по дороге из города Сиемреап, в котором расположен храмовый комплекс Ангкор-Ват – главная туристическая достопримечательность страны, в столицу Камбоджи Пномпень.

Также минимум 20 человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Камбодже. Туристический автобус, следовавший из Вьетнама в Пномпень, столкнулся с грузовым автомобилем на одной из трасс в провинции Свайриенг.

Напомним, принц Камбоджи Нородом Ранарит получил тяжелые травмы, а его супруга погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в юго-восточной провинции Кампонгсоам.
авария, ДТП, Вьетнам, свадьба
Источник:

"Сегодня"

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