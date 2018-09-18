Во время авиаударов в Сирии пропал российский самолет с 14 военнослужащими

Сегодня, 04:02

Он должен был вернуться на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Самолет-разведчик Ил-20, фото из открытых источников
Самолет-разведчик Ил-20, фото из открытых источников

По порту Сирии Латакия было нанесено несколько ракетных ударов. Об этом сообщает SANA.

"Обстрел сирийской территории был совершен со стороны моря. Ракеты были перехвачены и сбиты", – говорится в сообщении.

Затем в Министерстве обороны России заявили, что самолет-разведчик Ил-20 с 14 военнослужащими пропал. Он должен был вернуться на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

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"Отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия", – говорится в сообщении.

Операция ВКС РФ в Сирии началась 30 сентября 2015 года. 11 декабря 2017 года президент России Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, заявил о ее завершении и отдал приказ о сокращении российской группировки войск в республике. Однако до сих пор в Сирии находятся российские военные, которые принимают участие в авиаударах по силам оппозиции.

Напомним, в России рассказали, как превратили Сирию в полигон и шоу-рум для своего оружия.
Сирия, самолет, авиаудар, российский самолет, самолет-разведчик, Хмеймим
Источник:

Интерфакс

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