Демонстранты провели акции в районе Вонкок, чтобы затем маршем пройти по улицам

/ Фото: AFP

Во время демонстраций в Гонконге полиция применила слезоточивый газ https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B 2019-08-03T21:19:47+03:00 Другие страны Демонстранты провели акции в районе Вонкок, чтобы затем маршем пройти по улицам

В Гонконге прошла очередная акция протеста, полиция применила слезоточивый газ к демонстрантам.

Об этом сообщает ВВС.

"Гонконгская полиция применила слезоточивый газ к демонстрантам, которые проводят акции протеста уже девятые выходные подряд", – говорится в сообщении.

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Демонстранты провели акции в районе Вонкок, чтобы затем маршем пройти по улицам.

Ожидается, что демонстрации продолжатся в воскресенье, а на понедельник запланирована масштабная забастовка, на которую манифестанты призывали прийти всех неравнодушных.

Новости "Сегодня" сообщали, что массовые протесты начались в Гонконге в июне. Демонстранты выступили против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.

По данным организаторов, в сегодняшней акции участвуют около 430 тысяч человек. В то же время полиция сообщила о 138 тысячах участников на пике шествия. Протестующие заблокировали движение транспорта по ряду улиц и туннелей, возвели баррикады и оцепили штаб-квартиру полиции.

Напомним, более двух тысяч демонстрантов организовали демонстрацию в одной из крупнейших воздушных гаваней в мире – международном аэропорту Гонконга. Демонстранты оккупировали аэропорт в знак протеста против насилия в отношении участников акций.

Также, участники акции решили выступить с осуждением инцидента на станции метро Yuen Long , где большая группа неизвестных лиц избила активистов, а полиция прибыла на место происшествия слишком поздно — лишь два часа спустя после вызова. Однако правоохранительные органы не одобрили заявку на мероприятие, опасаясь новых беспорядков. Демонстранты проигнорировали запрет.

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