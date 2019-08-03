Во время демонстраций в Гонконге полиция применила слезоточивый газ

В Гонконге прошла очередная акция протеста, полиция применила слезоточивый газ к демонстрантам.
Об этом сообщает ВВС.
"Гонконгская полиция применила слезоточивый газ к демонстрантам, которые проводят акции протеста уже девятые выходные подряд", – говорится в сообщении.
Демонстранты провели акции в районе Вонкок, чтобы затем маршем пройти по улицам.
Ожидается, что демонстрации продолжатся в воскресенье, а на понедельник запланирована масштабная забастовка, на которую манифестанты призывали прийти всех неравнодушных.
Новости "Сегодня" сообщали, что массовые протесты начались в Гонконге в июне. Демонстранты выступили против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.
По данным организаторов, в сегодняшней акции участвуют около 430 тысяч человек. В то же время полиция сообщила о 138 тысячах участников на пике шествия. Протестующие заблокировали движение транспорта по ряду улиц и туннелей, возвели баррикады и оцепили штаб-квартиру полиции.
Напомним, более двух тысяч демонстрантов организовали демонстрацию в одной из крупнейших воздушных гаваней в мире – международном аэропорту Гонконга. Демонстранты оккупировали аэропорт в знак протеста против насилия в отношении участников акций.
Также, участники акции решили выступить с осуждением инцидента на станции метро Yuen Long , где большая группа неизвестных лиц избила активистов, а полиция прибыла на место происшествия слишком поздно — лишь два часа спустя после вызова. Однако правоохранительные органы не одобрили заявку на мероприятие, опасаясь новых беспорядков. Демонстранты проигнорировали запрет.
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