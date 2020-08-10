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Во время протестов в Беларуси избили журналиста из Харькова

10 августа, 11:49

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Мужчину госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга

В центре Минска во время протестов избили украинского журналиста Мстислава Чернова. Об этом рассказал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

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Пострадавшим является фотокореспондент агентства Associated Press. Его госпитализировали в больницу.

"Правоохранители ночью били его "по рукам и ногам". Британское издание "Independent" сообщает, что "незадолго до полуночи фотографа AP Мстислава Чернова было принято в больницу с подозрением на сотрясение мозга после избиения ОМОНом в фургоне милиции", – рассказал Томиленко.

фото со страницы Чернова в Facebook

фото со страницы Чернова в Facebook

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Коллеги Мстислава Чернова рассказали, что он сейчас в удовлетворительном состоянии.

"По последней информации из Минска от коллег из агентства АР – "Хорошие новости. Мстислав находится вне больницы и не имеет сломанных костей или других серьезных травм. Он не находится под стражей полиции", - написал глава союза журналистов.

Мстислав Чернов/Facebook

Мстислав Чернов/Facebook

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Томиленко также отметил, что 9 августа правоохранители задержали не менее 15 журналистов в разных городах Беларуси.

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Кроме того, в НСЖУ призвали "власти Беларуси не применять силу к работникам СМИ и не преследовать коллег за журналистскую деятельность".

"Рассчитываем на оперативную реакцию Министерства иностранных дел Украины в защите прав украинских журналистов, находящихся в Беларуси. Выражаем солидарность с независимой Белорусской ассоциацией журналистов", - добавил глава НСЖУ.

Напомним, ранее мы сообщали, как в ходе протестов в Минске автозак сбил человека, стоявшего на проезжей части. Инцидент произошел на проспекте Победителей.

Кроме того, сообщается, что в ходе протестов в Беларуси есть первый погибший. Им оказался Евгений Заичкин. Еще около четырех человек находятся в реанимации.

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Харьков журналист Беларусь избиение НСЖУ
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