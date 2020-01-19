Во время протестов в Ливане пострадали более 200 человек

Более 80 человек госпитализированы в больницы

Во время протестов в ливанской столице – Бейруте, число пострадавших превысило 200 человек. Об этом говорится в сообщении Ливанского Красного Креста.

Сообщается, что в эпицентр событий для оказания помощи пострадавшим были отправлены 18 машин скорой помощи и 80 экстренных медицинских техников (EMT).

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"Более 80 пострадавших были доставлены в близлежащие больницы, а более 140 раненых получили лечение на месте происшествия", – сообщает Ливанский Красный Крест в Twitter.

Видео: Reuters

Медицинские бригады все еще находятся в режиме ожидания и готовы откликнуться, если число пострадавших вновь возрастет.

Президент Ливана Мишель Аун уже отреагировал на столкновения и потребовал от командующего армией и главы внутренних сил безопасности "стабилизировать обстановку в центре Бейрута и обеспечить безопасность мирных демонстрантов", сообщает Reuters.

Ранее сообщалось, что в столице Ливана, Бейруте полиция применила против протестующих слезоточивый газ и водометы.

Напомним, премьер-министр Ливана Саад Харири принял решение уйти в отставку из-за протестов, которые порядка двух недель продолжались в стране.

Антиправительственные протесты в Ливане продолжались с 17 октября, после того как правительство анонсировало введение сбора за пользование мессенджерами, такими как WhatsApp, для осуществления телефонных звонков.

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