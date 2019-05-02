Во время протестов в Венесуэле погибли два человека
Хуан Гуайдо пообещал, что смерть демонстрантов не останется безнаказанной
В Венесуэле за последние два дня во время акций протеста погибли два человека. Об этом сообщил лидер оппозиции Хуан Гуайдо в своем Twitter.
По его словам, во время протестных акций в штате Арагуа погибла 27-летняя девушка и 24-летний парень.
"Это должно прекратиться, и убийцы должны взять на себя ответственность за свои преступления. Я положу свою жизнь на это", – отметил Гуайдо.
Напомним, в Венесуэле в ходе акций протеста против правительства задержаны не менее 83 человек. Согласно подсчетам НПО, больше всего людей власти задержали в штате Сулия – 59. В остальных регионах количество задержанных составляет от одного до четырех человек. До этого правозащитники говорили о 25 демонстрантах, которых взяли под стражу.
В ходе акций протеста бронеавтомобиль Национальной гвардии Венесуэлы на высокой скорости врезался в группу протестующих в столице страны. Число пострадавших во вторник во время столкновений манифестантов с силовиками на акциях протеста в столице Венесуэлы выросло до 26.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Во время протестов в Венесуэле погибли два человека". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Переворот в Венесуэле отбирает у Путина плацдарм на задворках США – СМИ
Поддержка Мадуро со стороны Росии и стран с "развитым социализмом" не может противостоять желанию людей жить в развитом капитализме
Помпео о ситуации в Венесуэле: США готовы к военному вмешательству
Госсекретарь заявил о готовности к применении силы, но подчеркнул, что мирная смена власти предпочтительнее