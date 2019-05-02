Во время протестов в Венесуэле погибли два человека

Хуан Гуайдо пообещал, что смерть демонстрантов не останется безнаказанной

Фото: AFP

В Венесуэле за последние два дня во время акций протеста погибли два человека. Об этом сообщил лидер оппозиции Хуан Гуайдо в своем Twitter.

По его словам, во время протестных акций в штате Арагуа погибла 27-летняя девушка и 24-летний парень.

"Это должно прекратиться, и убийцы должны взять на себя ответственность за свои преступления. Я положу свою жизнь на это", – отметил Гуайдо.

Напомним, в Венесуэле в ходе акций протеста против правительства задержаны не менее 83 человек. Согласно подсчетам НПО, больше всего людей власти задержали в штате Сулия – 59. В остальных регионах количество задержанных составляет от одного до четырех человек. До этого правозащитники говорили о 25 демонстрантах, которых взяли под стражу.

В ходе акций протеста бронеавтомобиль Национальной гвардии Венесуэлы на высокой скорости врезался в группу протестующих в столице страны. Число пострадавших во вторник во время столкновений манифестантов с силовиками на акциях протеста в столице Венесуэлы выросло до 26.

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