Во время терактов на Шри-Ланке мужчина ценой собственной жизни спас сотни верующих

Через несколько часов тело мужчины было найдено возле церкви

Фото: AFP

Во время терактов на Шри-Ланке 40-летний строитель Рамеш Раджу не пустил террориста-смертника в церковь перед пасхальной службой, благодаря чему спас несколько сотен верующих, но сам погиб. Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, мужчина с женой и детьми планировал пойти в церковь. Возле церкви перед богослужением Раджу заметил подозрительного незнакомца с большим рюкзаком. Неизвестный рассказал Раджу, что планирует снимать службу, а в рюкзаке у него находится видеокамера.

Мужчина сказал незнакомцу, что тот должен получить разрешение на съемку и попросил его уйти.

По словам жены Раджу, она вошла в церковь, где находились около 450 человек, после чего услышала громкий взрыв. Началась паника, верующие начали разбегаться в разные стороны. Она тоже убежала, после чего начала обзванивать больницы, разыскивая Рамеша.

Через несколько часов тело мужчины было найдено возле церкви. По словам женщины, ее супруг погиб в том месте, где она видела его в последний раз с незнакомцем.

Тем временем, как сообщает агентство Reuters, число подозреваемых, задержанных в ходе расследования взрывов на Шри-Ланке, превысило 60 человек. Ранее сообщалось о 58 задержанных.

Как известно, число погибших в результате серии взрывов, прогремевших на Шри-Ланке, достигло 359 человек.

21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Жертвами стали и 35 иностранцев, в том числе граждане Великобритании, США, Китая и Германии.

Напомним, что ответственность за трагедию на себя взяли боевики из террористической группировки "Исламское государство", однако доказательств своей причастности к теракту не предоставили.

Стоит отметить, что на следующий день после трагедии в столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв – возле одной из церквей, которая накануне уже становилась мишенью злоумышленников, сдетонировал заминированный грузовик. Подробнее в видеосюжете:

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