При взрывах на военном аэродроме в Сирии погибли солдаты Асада

От взрывов, прогремевших в субботу, 1 сентября, на военном аэродроме вблизи Дамаска в районе Аль-Мазеха погибли двое сирийских военных. Об этом сообщил Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

"По меньшей мере двое военнослужащих на авиабазе были убиты, а 11 человек получили ранения в результате взрывов", – отмечено в сообщении.

Как сообщалось,сначала провластные выпуски новостей сообщали, что воздушную базу вблизи Дамаска несколькими ракетами обстреляли израильские авиасилы. Однако позже сирийские государственные СМИ со ссылкой на неизвестный военный источник опровергли эту версию.

Причину взрывов не установили, но, по некоторым данным, они произошли из-за нехватки электроэнергии. Прозвучали около четырех взрывов.

Также ранее в сирийском Дамаске рядом с кладбищем Баб ас-Сагир прогремели сразу два взрыва. Местная полиция сообщила, что были жертвы среди мирных жителей.

Напомним, в результате теракта в Сирии погибли десятки людей в северо-западной провинции Идлиб. В Сирийской обсерватории по правам человека отметили, что взрыв был направлен против штаба противников правления президента Башара Асада. Среди погибших были мирные жители.