Во время взрывов в Бейруте погиб украинец

В результате мощных взрывов в Бейруте, прогремевших в порту 4 августа, погиб гражданин Украины Уильям Азар.

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Об этом посол Украины в Ливане Игорь Осташ сообщил в Facebook.

"Ему было всего 32. Он собирался жениться. Кажется, еще недавно голосовал в посольстве. Молодой перспективный экономист вышел из офиса компании KPMG, чтобы поехать домой ... Страшный взрыв унес жизнь гражданина Украины Уильяма Азара. Его мать – киевлянка Наталья Азар. Выразил ей искренние соболезнования через эту трагическую потерю. Мы все скорбим вместе с Вами ... ", – написал Осташ.

Как известно, 4 августа в морском порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2,7 тыс. тонн конфискованной таможенными службами несколько лет назад аммиачной селитры, выгруженной с судна Rhosus, фактический владелец которого – российский предприниматель Игорь Гречушкин.

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Число пострадавших уже достигло 6 тыс. человек. Кроме того, 158 человек погибли, 21 пропал без вести.

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Между тем, после катастрофического взрыва в Бейруте в городе вспыхнули мощные протесты. Демонстрации переросли в массовые беспорядки, протестующие штурмуют правительственные здания, в том числе министерство окружающей среды. Протестующие объявили о своих требованиях. "Мы требуем ухода в отставку президента Ливана Мишеля Ауна, председателя парламента Набиха Берри и премьер-министра Хасана Диаба", – заявил один из представителей демонстрантов.

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Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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