Во всех странах Северной и Южной Америки зафиксированы заражение коронавирусом

Первые два случая заражения новым коронавирусом зафиксированы на территории островного государства Сент-Китса и Невиса. Об этом сообщила местная газета Observer со ссылкой на данные Минздрава. Государство до сегодняшнего дня оставалось единственным в Америке, на территории которого не были выявлены случаи инфицирования.

Заразившиеся — местные 57-летняя женщина и 21-летний мужчина, вернувшиеся несколько дней назад из США. В настоящее время они изолированы.

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К настоящему времени пандемия COVID-19 (заболевания, вызываемого новым коронавирусом) охватила и все страны Европы. Лишь несколько стран Азии и ряд африканских государств пока не затронуты коронавирусом. В наименьшей степени пандемия затронула островные государства Тихого океана.

Ранее сообщалось, чтоплывучие госпитали готовятся принимать пациентов с коронавирусом. В США к берегам Лос-Анджелеса отправился корабль военно-морских сил. На его борту смогут разместить тысячу пациентов. Есть девять операционных и реанимационные палаты. Больница на воде должна несколько облегчить нагрузку на калифорнийские медучреждения. Сейчас в штате уже две с половиной тысячи зараженных и 50 летальных случаев.

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