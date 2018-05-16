Водитель сгорел заживо: Tesla попала в жуткую аварию в Швейцарии

Сегодня, 15:30

Электромобили Маска продолжают преследовать беды, на этот раз водитель ехал без автопилота


Электрокар производства компании Tesla снова попал в смертельную аварию. На этот раз – в Швейцарии. В результате ДТП водитель не выжил.

В результате столкновения с отбойником автомобиль вспыхнул, а его владелец сгорел заживо внутри. Причины аварии пока не известны.

Пожарные проверяют, не загорелся ли аккумулятор от перегрева. В Tesla этот инцидент пока не комментируют.

Как сообщалось, электрокар Tesla Model S разбился в лепешку о пожарную машину в США. Происшествие произошло в ночь с 15 на 16 мая. Водитель машины сказала сотрудникам полиции штата Юта, что автомобиль работал в режиме автопилота.

А в конце марта в Соединенных Штатах погиб водитель в результате взрыва электромобиля Tesla. К смертельной аварии он не раз сетовал на неисправный автопилот машины. Тогда также по неизвестным причинам кроссовер потерял управление и врезался в отбойник, после чего загорелся и взорвался.

В апреле СМИ "рассекретили" сроки выпуска новой модели Tesla. Отмечается, что компания принимает предварительные заявки на контракты поставщиков на модель Y.
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Источник:

"Сегодня"

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