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Водометы и тараны: как в Кыргызстане штурмуют дом экс-президента

Сегодня, 16:39

Спецназ постепенно вытесняет сторонников Атамбаева с территории его резиденции в Кой-Таш

/ Фото: Reuters

Кыргызские силовики стянули спецтехнику, водометы и таранные машины в село Кой-Таш под Бишкеком, где проходит вторая попытка штурма особняка экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Очевидцы сообщают о горящих машинах и звуках стрельбы в населенном пункте.

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Спецназ постепенно вытесняет сторонников Атамбаева с территории его резиденции в Кой-Таш.

Тем временем, на подмогу местным жителям в село собираются стянуться жители Аламединского района, в котором расположен Кой-Таш.

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Помимо того, правоохранители вступили в столкновения с гражданами в пригороде Бишкека Кок-Жар. В ходе беспорядков в сотрудников милиции полетели камни.

Напомним, 7 августа к дому Алмазбека Атамбаева под Бишкеком стянули силовиков, чтобы его задержать. Первая волна штурма оказалась неудачной, после чего спецназ отступил, а экс-глава государства потребовал от своего преемника Сооронбая Жээнбекова, правительства и парламента уйти в отставку.

27 июня парламент Кыргызстана 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева – его подозревают в незаконном обогащении, завладении земельным участком, причастности к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, а также коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита. Экс-президент все обвинения отрицает.

В результате беспорядков более полусотни человек получили травмы – 31 из них находятся в больницах, а один спецназовец погиб.

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Киргизия Кыргызстан беспорядки штурм Атамбаев киргизстан

Источник: Интерфакс-Украина

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