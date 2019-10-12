Военная операция Турции в Сирии: Анкара сообщила о новых потерях курдов

Фото: REUTERS/Khalil Ashawi

Турецкие вооруженные силы "нейтрализовали 415 террористов" во время трансграничной операции "Источник мира" в Сирии. Сообщение об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции в "Твиттере".

"Операция "Источник мира" продуктивно продолжалась ночью к востоку от Евфрата (в Сирии). Атаки на террористов из Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны" успешно осуществлялись на земле и с воздуха. Общее число нейтрализованных боевиков достигло 415", – говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что турецкая артиллерия нанесла при обстреле города Кобани в Сирии удар по месту, которое находится недалеко от позиций американских военных. По словам источников, Вашингтон ранее потребовал от Анкары не наносить удары по ряду территорий. На некоторых из них находятся американские военные.

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Ранее в результате военной операции, которую ведут на севере Сирии турецкие войска, погибли сотни курдских бойцов, о чем 11 октября сообщили в Министерстве обороны Турции.

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Напомним, что 9 октября турецкие войска вошли на территорию Сирии в районе городов Таль-Абьяд и Рас-эль-Айн. В операции "Источник мира", кроме вооруженных сил Турции, также задействована поддерживаемая Анкарой Сирийская национальная армия.

Согласно плану Анкары, главной задачей боевых действий в соседнем государстве является создание 480-километровой зоны свободной от боевиков (от реки Евфрат до границы Ирака), которая должна уходить на 32 км вглубь Сирии.

На данный момент НАТО, Евросоюз, Канада, США, Иран и сам Дамаск осудили действия режима турецкого президента Реджепа Эрдогана. Однако Совбез ООН все-таки не сумел согласовать совместное заявление касательно сложившейся ситуации.

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