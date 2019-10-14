Военная операция Турции в Сирии: Анкара сообщила о сотнях убитых курдов

"Источник мира" проводят к востоку от реки Ефрат

Поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы в городе Тал Абьяд. Фото: REUTERS/Khalil Ashawi

Вооруженные силы Турции отчитались о том, что "нейтрализовали 550 террористов" в ходе трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

"Операция "Источник мира" успешно продолжается к востоку от реки Евфрат. В ходе нее нейтрализовано 550 террористов из Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны", – сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Днем ранее турецкое военное ведомство информировало о "нейтрализации 525 террористов".

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Напомним, 9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. В операции "Источник мира", кроме вооруженных сил Турции, также задействована поддерживаемая Анкарой Сирийская национальная армия.

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Согласно плану Анкары, главной задачей боевых действий в соседнем государстве является создание 480-километровой зоны, свободной от боевиков (от реки Евфрат до границы Ирака), которая должна уходить на 32 км вглубь Сирии.

Карта: Bloomberg

При этом сирийское государственное агентство САНА назвало операцию агрессией, а мировое сообщество осудило действия Анкары. НАТО, Евросоюз, Канада, США и Иран осудили действия режима турецкого президента Реджепа Эрдогана. Однако Совбез ООН все-таки не сумел согласовать совместное заявление касательно сложившейся ситуации.

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При этом канцлер Германии Ангела Меркель лично призвала Турцию завершить операцию в Сирии. Правительство Германии в связи с атакой турецкий военных также приостанавливает поставки вооружений Анкаре. Также экспорт оружия в Турцию приостановила Франция.

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