Потеря Ил-20 России в Сирии предотвратила новую бойню в регионе – эксперт

От ситуации с уничтожением российских военных выиграла Турция, усилив свои позиции по Идлибу

После того, как был сбит в Сирии российский самолет Ил-20 и последующего за этим скандала, в сложившейся ситуации может выиграть Турция, которая ранее договорилась с РФ о создании в провинции Идлиб демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

"Турция от ситуации с Ил-20 только выиграла и сумела отвернуть удар по Идлибу, который мог привести не только к огромному потоку беженцев, но и к прямому вмешательству Турции в этот конфликт, учитывая заявления, которые звучали до этого со стороны Свободной сирийской армии о том, что она подключится к защите от нападения на провинцию. Была большая опасность, что турецкие войска также могли оказаться непосредственным участником этого конфликта. Турция такого развития событий явно не хотела, учитывая, что ключевым игроком в данной ситуации выступала Россия, и напрямую могли сойтись турецкие ПВО и российские самолеты", – пояснил он.

По его словам, успех переговоров о создании демилитаризованной зоны является большим достижением официальной Анкары, а что касается России, "то у нее были большие риски именно из-за непосредственного втягивания Турции в это военное противостояние".

"Кроме того, звучали откровенные угрозы со стороны США и западных стран про то, что наступление на Идлиб может рассматриваться как прямая угроза интересам Соединенных Штатов и ее союзников. Все это вместе сыграло роль, что наступление на Идлиб будет отменено", – сказал эксперт.

Семиволос уточнил при этом, что при создании демилитаризованной зоны в Идлибе территория все же будет контролироваться россиянами и турками, а "в этой ситуации РФ добилась своего".

Напомним, поздно ночью 17 сентября морской самолет-разведчик Ил-20 Воздушно-космических сил РФ пропал с радаров, возвращаясь на авиабазу Хмеймим в Сирии. Инцидент произошел после ракетного обстрела сирийской провинции Латакия израильскими ВВС.

Как заявила американская телекомпания CNN со ссылкой на представителя Пентагона, российский разведчик стал жертвой огня системы ПВО сил диктатора Башара Асада.

В то же время, поскольку российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата Auvergne, в Министерстве обороны Франции заявили, что не имеют инциденту никакого отношения.

В Пентагоне также заявили о непричастности американских военных к исчезновению российского самолета, однако кем именно был нанесен удар, сказать отказались.

Ближе к полудню в Минобороны РФ озвучили официальную версию случившегося: Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии, так как российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля. Официальный представитель ведомства заявил, что ВВС ЦАХАЛа преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов.