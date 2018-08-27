Военные базы и не только: Лукашенко рассказал, чем Беларусь платит за преференции РФ

В соответствии с межправительственными договоренностями Беларусь де-юре может импортировать из РФ 24 млн тонн нефти в год

Президент Беларуси Александр Лукашенко упрекает Минфин России в отказе от перечисления в белорусский бюджет части средств от "перетаможки" при реэкспорте российской нефти. Глава государства также считает "не нормальной" инициативу российской стороны об ограничении беспошлинных поставок нефтепродуктов в Беларусь.

"Кто-то из так называемых умных либералов (не буду называть фамилии) в Минфине России увидел, что белорусы уж слишком много получили, и обеднел российский бюджет (. . ,) И россияне перестали перечислять часть денежных средств – в нарушение наших договоренностей", – заявил Лукашенко в эфире телеканала "Беларусь-1", комментируя встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи 22 августа.

Лукашенко пояснил, что договоренности о "перетаможке" 6 млн тонн нефти были достигнуты в период, когда цена нефти составляла 40-50 долл. за баррель.

"А потом нефть подскочила (в цене. – Ред.). И нам в бюджет попало несколько больше денег, чем рассчитывали тогда российские эксперты и российское правительство (. . .) Но у нас подписана договоренность. Ну, так сложилась ситуация", – сказал президент Беларуси.

Он подчеркнул, что в ходе встречи с президентом РФ Путиным эта тема была одной из основных.

"Это же не какие-то подарки Беларуси со стороны России. За этим же кроются ответные наши услуги для Российской Федерации. Я могу перечислить, начиная от военных баз и прочее, транзита, границ и оборонных вопросов. То есть это не бесплатно. Это не подарки. Но вот – нарушение. Мы и обсуждали. Так нельзя поступать. Если есть вопрос, давайте будем садиться и обсуждать эти проблемы", – сказал Лукашенко.

Он также прокомментировал инициативу российской стороны об ограничении беспошлинных поставок нефтепродуктов в Беларусь.

"Нас упрекают: ваши компании покупают темные нефтепродукты – мазут и прочие газойли – в Беларуси перерабатывают и продают на внешнем рынке. Так что здесь нового? Мы купили товар, за него заплатили. Точно так металлы покупаем, комплектующие, делаем трактор МТЗ и продаем", – пояснил свою позицию Лукашенко.

"Здесь, как я говорю, отходы нефтепереработки, которые не реализуются в России, компании продали нашим, мы доработали (нашли технологию), продали, заработали какую-то копейку", – сказал он.

По словам Лукашенко, российская сторона заявляет: "Нет, вы запретите своим компаниям покупать". На что президент Беларуси ответил: "Нет, вы запретите продавать своим компаниям, если вы считаете, что это незаконно".

Он подчеркнул, что считает позицию российской стороны ненормальной. "Это нормально? Это не нормально", – уверен он.

В соответствии с межправительственными договоренностями, Беларусь де-юре может импортировать из РФ 24 млн тонн нефти в год. При этом де-факто Минск ввозит 18 млн тонн нефти для переработки. Стороны договорились, что экспортные пошлины на остальные 6 млн тонн будут направляться в белорусский бюджет. В Минске называют эту схему "перетаможкой".

Любые противоречия в отношениях России и Беларуси носят рабочий характер и могут быть урегулированы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ряд заявлений белорусского лидера Александра Лукашенко об отношениях с Россией.

Представитель Кремля напомнил о формате Союзного государства России и Беларуси о том, что Минск является ближайшим союзником и главным экономическим партнером РФ.

"Объем отношений (Москвы и Минска) во всех сферах настолько велик, что эти отношения не могут осуществляться и существовать без шероховатостей. Это рабочие шероховатости, которые урегулируются", – сказал Песков. Он заключил, что "в том числе для этого и происходят встречи двух президентов".

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера, президент РФ Владимир Путин встретится в среду со своим белорусским коллегой в Сочи.

Ранее Александр Лукашенко упрекнул Россию в недобросовестной конкуренции и невыполнении обязательств в рамках Евразийского экономического союза.

"Я хочу сохранить "Гомсельмаш". У нас сейчас тяжелый период – россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию", – заявил белорусский лидер.

Также Лукашенко заявлял, что Россия устраивает торговые войны против его страны.