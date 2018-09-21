Военные Турции и РФ договорились: Лавров сделал заявление

Сегодня, 14:26

Стороны согласовали конкретное прохождение границы демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе

Сергей Лавров. Фото: mid.ru
Сергей Лавров. Фото: mid.ru

Российские и турецкие военные согласовали конкретные границы демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, "накануне военные России и Турции согласовали конкретное прохождение границы демилитаризованной зоны, поэтому процесс выполнения сочинской договоренности (президентов РФ и Турции) находится в активной стадии".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом создать демилитаризованную зону в Идлибе, чтобы разделить силы правительственных сирийских войск и сирийских повстанцев.

"Мы решили создать вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками к 15 октября 2018 года демилитаризованную зону глубиной 15-20 км с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, в том числе "Джебхат ан-Нусри", – заявил Путин.

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Напомним, турецкое командование подтянуло к границе с Сирией дополнительные бронетехнику, артиллерию, системы залпового огня и личный состав. Усиление турецкого присутствия отмечается и у границ провинции Идлиб, где Анкара оборудовала 12 наблюдательных пунктов для мониторинга зоны деэскалации.

Ранее сообщалось, что Турция потребовала от России прекратить удары по сирийскому Идлибу.

Провинция Идлиб на севере страны – последний во всей Сирии анклав антиправительственных группировок. Регион был захвачен коалицией различных антиправительственных группировок в 2012-2013 годах. Окончательно сирийская армия покинула его под давлением боевиков после поражения в битве за Идлиб 24-28 марта 2015 года.
Россия, Сирия, Турция, лавров
Источник:

ТАСС

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