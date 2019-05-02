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Военные Венесуэлы и США договорились свергнуть Мадуро – СМИ

2 мая, 15:02

В последний момент лояльный Мадуро министр обороны Венесуэлы отказался от разработанного с Белым домом плана

Николас Мадуро. Фото: REUTERS/Fausto Torrealba
Николас Мадуро. Фото: REUTERS/Fausto Torrealba.

Высокопоставленные венесуэльские военные обещали Вашингтону арестовать президента погрязшей в двоевластии Боливарианской республики Николаса Мадуро, если тот откажется бежать на Кубу, пишет испанская газета ABC.

По данным издания в последние несколько дней советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино в телефонном режиме разработали план по смене правящего в Боливарианской республике режима.

Согласно этому уговору, 30 апреля Падрино и другие министры и генералы должны были подписать с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо определнные соглашения.

Одним из этих документов была дорожная карта, включавшая проведение президентских выборов в течение 30 дней после того, как Гуайдо будет признан законным временным президентом страны.

Кроме того, Верховный суд должен был объявить незаконной созданную и контролируемую Николасом Мадуро Конституционную ассамблею – то есть, второй парламент.

На этом фоне генерал-майор Национальной гвардии Иван Рафаэль Эрнандес Дала должен был поставить Мадуро перед выбором: либо тот покидает страну и отправляется на Кубу, либо его арестуют по распоряжению суда.

Также из Венесуэлы должны были выдворить 20-25 тыс. поддерживающих Мадуро кубинцев.

Совете национальной безопасности США. Именно этот орган руководил переговорами с вышеупомянутыми генералами, говорится в статье.

Подписание соглашений планировалось 30 апреля на базе Ла-Карлота в Каракасе, но что этому помешало и почему Мадуро не покинул президентский дворец, остается неизвестным.

По одной из версий, план провалился, поскольку Падрино в последний момент передумал.

Напомним, что венесуэльская оппозиция объявила последнюю стадию "Свобода", которая заключается в смене правящего режима. Однако за последние два дня жертвами столкновений с полицией в Каракасе стали как минимум два человека.


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Тег Венесуэла, США, Мадуро, госпереворот, Гуайдо

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