Военный эксперт объяснил, почему российским истребителям не видать берегов Индии

Несмотря на попытки кремлевской пропаганды поддерживать миф о том, что Индия нуждается в покупке российских палубных истребителей Миг-29К для своих авианосцев, Дели приступил к испытаниям своего палубного истребителя Tejas.

Об этом военно-политический эксперт Александр Коваленко пишет на своей странице в Живом журнале.

По его словам, на военной авиационной базе в штате Гоа начаты испытания палубного "бриллианта" (именно так переводится Tejas). Испытания на суше пройдут до полугода, а в 2019 они полноценно стартуют уже на авианосце "Викрамадитья".

Эксперт отметил, что индийский истребитель впитал в себя элементы французского Mirage 2000, шведского Saab JAS 39 Gripen, американского F-16 Fighting Falcon и международного Eurofighter Typhoon многоцелевых истребителей четвертого поколения.

По характеристикам он представляет собой однодвигательный истребитель с дельтавидным крылом, способный развивать скорость до 1920 км/ч, предельной высотой полета почти 16 км и дальностью полета до 2 000 км.

"В случае успешности испытаний ВМС Индии намерены приобрести 40 истребителей Tejas, что полностью обеспечат авианосный флот требуемым авиакрылом. И как бы того не хотелось "микояновцам" (конструкорское бюро Микояна, разрабатывающее МиГи. – Ред.), а индийских берегов им уже не видать", – резюмирует Александр Коваленко.

Напомним, ранее военный эксперт объяснил, почему Россия не может построить суперавианосец. По его словам, на сегодняшний день ни одна российская судостроительная верфь не способна проводить работы по возведению корабля нужного тоннажа и размера.

Также напомним, ранее министр обороны Великобритании назвал российский авианосец "Адмирал Кузнецов" кораблем позора после того, как тот дымящийся возвращался из Сирии.