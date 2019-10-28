"Воевать не хотим": Лукашенко ответит Штатам на танки в Литве

/ Фото: Getty Images

Беларусь будет вынуждена ответить на передислокацию военной техники, которую США на прошлой неделе перекинули на полигон в Литве.

Об этом на высокопоставленном заседании заявил белорусский президент Александр Лукашенко, назвав американскую тяжелую технику "бронетанковым кулаком", пишет БелТА.

"Никогда еще так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. Никогда такого не было. По-моему, в Литве даже это впервые", – сказал он, отметив, что это является прецедентом.

Реклама

При этом Лукашенко предупредил, что ответ на подобные действия обязательно будет, но без "бряцания оружием".

В тренде Путин пошутил о своей зарплате и стал посмешищем в соцсетях: Дешевый пиар кремлевского клоуна

"На такие демонстрации мы просто вынуждены отвечать. При этом надо понимать, что мы не должны бряцать оружием. Мы миролюбивое государство, мы не хотим воевать", – добавил президент Беларуси.

Напомним, что на прошлой неделе на военный полигон в литовском Пабраде прибыло ротационное подразделение в составе 30 танков Abrams, 30 боевых машин пехоты Bradley и порядка пяти сотен военнослужащих первого батальона 9-го полка 1-й дивизии армии США. В течение полугода американские и литовские военнослужащие планируют провести совместные маневры.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Беларуси Александр Лукашенко предложил ввести миротворцев на Донбасс. Он заявил, что его миротворцы готовы закрыть 400 километров границы между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется Киевом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама