Волкер предрек очевидный финал выборов в Беларуси

Американский дипломат уверен, что даже России не понадобилось вмешиваться в выборы

Выборы в Беларуси в самом разгаре, но конкурентов у действующего президента все меньше. Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что победа Александра Лукашенко практически гарантирована.

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Об этом он сказал в интервью "Крым.Реалии".

"Думаю, переизбрание Лукашенко уже почти гарантировано. Ведь он посадил за решетку всех, кто был против", – сказал американский дипломат.

Он сомневается, что Россия планирует вмешиваться в дела Беларуси.

"Если бы Кремль считал, что российское вмешательство все же необходимо, они бы сделали так, чтобы об этом вмешательство попросила сама Беларусь. Тогда это выглядело бы как такой себе дружеский жест. Не думаю, что в Беларуси мы увидим какие-то активные противостояния или агрессию. Зрители должны понимать, что Москва едва ли не полностью контролирует белорусские спецслужбы. Поэтому если бы россияне захотели вмешаться, они не имели никаких проблем", – резюмировал Волкер.

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Напомним, в последние дни в Украину стали бежать конкуренты Лукашенко. Из Беларуси пришлось уехать кандидатам в президенты Вадиму Прокопьеву, Светлане Тихановской и Валерию Цепкало, а бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в президенты. Один из сбежавших противников Лукашенко записал видео.

Ранее сам действующий глава государства Александр Лукашенко рассказывал, как "убирал" конкурентов на выборах. Он считает, что его политические оппоненты хотят расшатать обстановку внутри страны.

Смотрите также заявление еще одного кандидата в президенты Беларуси Анны Конопацкой, которая выступила за прекращение союзничества ее страны с Россией:

Видео: twitter.com/dimsmirnov

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