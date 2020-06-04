Вооруженный мужчина напал на школу в Китае: больше 30 детей ранены

Спустя год после нападения на школу в китайской провинции Хунань, в Поднебесной вновь случилась аналогичная атака.
На этот раз вооруженный ножом мужчина пришел в школу в поселке Ванфу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны. 4 июня около 8:30 (по местному времени) он напал на группу школьников неподалеку от учебного заведения.
По данным Global Times, пострадали порядка 40 человек. Среди них – дети, охранник школы и директор. Всех раненых доставили в больницу – трое человек, включая руководителя учебного заведения, находятся в тяжелом состоянии, у остальных – легкие ранения.
На место событий прибыла полиция, которая задержала злоумышленника – им оказался другой охранник школы, 50-летний Ли Сяоминь.
Ссылаясь на собственные источники, South China Morning Post пишет, что большинство раненых детей учились в дошкольном классе, им около шести лет.
Обстоятельства инцидента выясняются, начато расследование.
Напомним, что в сентябре прошлого года в одну из школ города Байянпин в провинции Хубей ворвался мужчина с ножом и напал на детей, в результате чего восемь школьников погибли.
Также ранее в 2019 году вооруженный ножом мужчина напал на толпу в восточной китайской провинции Цзянси, ранив больше 10 человек.
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