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Вооруженный мужчина напал на школу в Китае: больше 30 детей ранены

4 июня, 11:42

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

На младшеклассников напал охранник учебного заведения

Спустя год после нападения на школу в китайской провинции Хунань, в Поднебесной вновь случилась аналогичная атака.

На этот раз вооруженный ножом мужчина пришел в школу в поселке Ванфу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны. 4 июня около 8:30 (по местному времени) он напал на группу школьников неподалеку от учебного заведения.

По данным Global Times, пострадали порядка 40 человек. Среди них – дети, охранник школы и директор. Всех раненых доставили в больницу – трое человек, включая руководителя учебного заведения, находятся в тяжелом состоянии, у остальных – легкие ранения.

На место событий прибыла полиция, которая задержала злоумышленника – им оказался другой охранник школы, 50-летний Ли Сяоминь.

Ссылаясь на собственные источники, South China Morning Post пишет, что большинство раненых детей учились в дошкольном классе, им около шести лет.

Обстоятельства инцидента выясняются, начато расследование.

Напомним, что в сентябре прошлого года в одну из школ города Байянпин в провинции Хубей ворвался мужчина с ножом и напал на детей, в результате чего восемь школьников погибли.

Также ранее в 2019 году вооруженный ножом мужчина напал на толпу в восточной китайской провинции Цзянси, ранив больше 10 человек.

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