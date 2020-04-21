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В Японии мужчина с ножом взял в заложники детей начальника и забаррикадировался в ресторане

21 апреля, 19:47

Екатерина Степаненко

Полиции пришлось оцепить весь район, чтобы не дать злоумышленнику уйти

Не только украинцы не знают, что делать, если потерял работу – потеря стабильного дохода пугает почти весь мир. Так, в японском городе Фукуока мужчина захватил двух девочек – трех и шести лет – и забаррикадировался с ними в ресторане. Полиция, которой пришлось оцепить весь район, сообщала, что это бывший сотрудник заведения, а в заложниках оказались дети его руководителя. Нападающий вооружился ножом.

Однако позже стало известно, что полиции удалось задержать злоумышленника. В общей сложности дети находились в заведении шесть часов. Они не пострадали, но их отправили в больницу для проведения медицинского осмотра.

Полиция предполагает, что конфликт между бывшим работником и руководителем ресторана произошел из-за увольнения.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Одесской области мужчина с топором взял в заложники сестру с тремя детьми. 21-летний пареньу грожал расправой своим родным – сестре и троим ее детям, а также и копам, которые пришли утихомирить буяна. Как выяснилось, причиной такого поведения дебошира стала обида на сестру, которая не пускала его переночевать после ссоры с матерью.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Япония дети заложники увольнение коронавирус

Источник: ТАСС

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