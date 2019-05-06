Восемь человек погибли при пожаре в автобусе в Пакистане
Всего в транспортном средстве находились 16 человек, причиной пожара стало короткое замыкание
В Пакистане, где ранее из-за взрыва сошел с рельсов поезд, произошла новая трагедия. По крайней мере восемь человек стали жертвами пожара, охватившего автобус в пакистанском городе Джелам в провинции Пенджаб в воскресенье. Об этом сообщил в понедельник телеканал "Гео-ти-ви".
По его данным, еще четверо получили ожоги. Всего в транспортном средстве находились 16 человек.
Причиной пожара стало короткое замыкание.
Ранее сообщалось, что в городе Чаман юго-западной провинции Белуджистан (Пакистан) прогремел взрыв. В результате теракта погиб один ребенок и восемь человек получили ранения.
Взрыв произошел на оживленной рыночной площади на Молл-роуд в Чамане. Город расположен возле границы с Афганистаном. Местные СМИ сообщают, что среди раненых было как минимум пять сотрудников службы безопасности.
Напомним, что 14 февраля в штате Джамму и Кашмир на автоколонну индийских военных произошло нападение, в результате которого погибли 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя радикально сепаратистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").
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