Восемь человек погибли при пожаре в автобусе в Пакистане

Всего в транспортном средстве находились 16 человек, причиной пожара стало короткое замыкание

В Пакистане, где ранее из-за взрыва сошел с рельсов поезд, произошла новая трагедия. По крайней мере восемь человек стали жертвами пожара, охватившего автобус в пакистанском городе Джелам в провинции Пенджаб в воскресенье. Об этом сообщил в понедельник телеканал "Гео-ти-ви".

По его данным, еще четверо получили ожоги. Всего в транспортном средстве находились 16 человек.

Причиной пожара стало короткое замыкание.

Ранее сообщалось, что в городе Чаман юго-западной провинции Белуджистан (Пакистан) прогремел взрыв. В результате теракта погиб один ребенок и восемь человек получили ранения.

Взрыв произошел на оживленной рыночной площади на Молл-роуд в Чамане. Город расположен возле границы с Афганистаном. Местные СМИ сообщают, что среди раненых было как минимум пять сотрудников службы безопасности.

Напомним, что 14 февраля в штате Джамму и Кашмир на автоколонну индийских военных произошло нападение, в результате которого погибли 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя радикально сепаратистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").

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