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Восемь самолетов ВВС Индии против 24 пакистанских: появились детали воздушного боя

Сегодня, 15:42

Индийские ВВС смогли помешать пакистанской авиации нанести точные удары по наземным целям

Фото: AFP
Восемь самолетов ВВС Индии против 24 пакистанских: появились детали воздушного боя //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7e5/6b5/5c77e56b544c4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7e5/6b5/5c77e56b544c4.jpg Другие страны Индийские ВВС смогли помешать пакистанской авиации нанести точные удары по наземным целям

Восемь самолетов ВВС Индии и 24 пакистанских приняли участие в воздушном бою в среду. Об этом сообщает в четверг индийский телеканал Эн-ди-ти-ви.

По данным телеканала, с пакистанской стороны в бою участвовали восемь многоцелевых истребителей американского производства F-16, четыре Mirage-3 французского производства, четыре совместных китайско-пакистанских истребителя JF-17 Thunder. Остальные самолеты были истребителями сопровождения. Индийцы, как утверждается в его сообщении, подняли по тревоге восемь самолетов – четыре Су-30МКИ, два Mirage 2000 и два МиГ-21.

По версии Эн-ди-ти-ви, индийские ВВС смогли помешать пакистанской авиации нанести точные удары по наземным целям на подконтрольной Индии территории спорного Кашмира.

Детали первого массового воздушного боя между индийскими и пакистанскими истребителями со времен третьей индо-пакистанской войны 1971 года стали известны в преддверии ожидающегося возвращения из пакистанского плена командира авиационного звена Абхинандана Вартхамана. Летчик преследовал пакистанский F-16 и сбил его ракетой "воздух – воздух" Р-73. В этот момент его самолет был поражен ракетой AMRAAM, после чего Вардханан был вынужден катапультироваться и приземлился на подконтрольной Пакистану территории, где попал в плен.

Причиной напряженности в отношениях Нью-Дели и Исламабада стало нападение 14 февраля в Джамму и Кашмире на автоколонну индийских военных, которое унесло жизни 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя радикально сепаратистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"). В минувший вторник Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду пакистанские ВВС в ответ ударили по индийским военным объектам. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.

Ситуация в Джамму и Кашмире – единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, остается напряженной уже многие годы. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан опровергает эти заявления.

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Тег Индия, Пакистан, Кашмир

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Источник:

ТАСС

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