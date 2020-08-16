Восьмой день протестов в Беларуси: чего ждать от противников Лукашенко

В соседней с Украиной Беларуси продолжаются уличные протесты. На сегодня, 16 августа, запланированы две акции – Марш Свободы, организованный протестующими против результатов выборов, и митинг в поддержку действующей власти и Александра Лукашенко.

Реклама

Марш свободы назначен на 14:00. Участников призывают выйти с шествием на главную улицу в своем городе. Ожидается, что этот марш станет самым крупным в истории Беларуси. В Минске Марш начнется с проспекта Независимости, участники пройдут по центральным улицам и площадям.

"Воскресенье – день самого большого в истории Беларуси исключительно мирного марша, которым мы пройдем по улицам и проспектам наших городов, с улыбками и достоинством. Выйдем целыми семьями, домами, рабочими коллективами. Выразим благодарность всем, кто в этот переломный момент был на стороне народа. Вспомним всех, кто пострадал в борьбе за свободу", – говорится в сообщении оппозиционного Telegram-канала.

В то же время провластные мероприятия под названием "Не дадим развалить страну" назначили на 12:00. В Telegram-каналах утверждают, что на митинги заставляют идти бюджетников – учителей, чиновников, рабочих и других.

Читайте также: Опубликовано полное видео гибели протестующего в Беларуси

Реклама

Продолжаются и забастовки на белорусских предприятиях, в том числе на автомобильных заводах МАЗ и БелАЗ. К рабочим присоединяются медики. А генеральный директор Минского завода колесных тягачей на митинге даже признал поражение Александра Лукашенко.

При этом Александр Лукашенко уже заявил, что рабочих, участвующих в протестах, надо увольнять, а забастовки – это "нож в спину".

"Слушайте, у нас избыточная численность на МТЗ, МАЗе, БелАЗе – везде. Пусть идут. Но на заводах им после этого места быть не должно. <...> Что это за подходы такие? Президент, правительство, все мы корячимся, чтобы в это тяжелейшее время хоть какую-то нормальную мало-мальски зарплату имели. Работают предприятия, оказываем колоссальную помощь этим предприятиям. И что? Нож в спину?" – сказал он.

Тем временем крупнейшие государственные телеканалы Беларуси, у зданий которых собирались люди в предыдущие дни, задумались о приостановке работы. Так, 17 августа состоится собрание коллектива Белорусского телевидения, на котором и будет принято решение.

Ранее Лукашенко также назвал протестующих "пушечным мясом" и посоветовал им "не высовываться" на улицы:

Реклама

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама