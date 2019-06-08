Вовремя поймали: с Си Цзиньпином случился конфуз на встрече с Путиным

Председателя КНР поймали работники службы охраны

источник: kremlin.ru.

Председатель КНР Си Цзиньпин чуть не упал со сцены во время обмена рукопожатиями со зрителями после завершения пленарного заседания Петербургского международного экономического форума, проводимого с участием президент РФ Владимира Путина.

После последнего вопроса участники дискуссии встали и начали беседовать между собой. Си Цзиньпин пожал руки своим коллегам, а затем подошел к краю сцены для приветствия зрителей. Некоторые из них протянули ему руки и телефоны для совместного фото. Глава китайского государства обменялся рукопожатиями с ними, а затем сильно покачнулся в сторону края сцены. В этот момент сохранить равновесие ему помогли сотрудники службы охраны.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин опозорился на публике: приветствуя трибуны во время организованной властями РФ Ночной хоккейной лиги, не заметил красную ковровую дорожку, споткнулся и упал. Этим Путин позабавил пользователей интернета, которые оставили много комментариев под новостями об этом.

Кроме этого, мэр миллионного Омска – одного из крупнейших городов России – Оксана Фадина во время обхода аварийного дома поскользнулась и рухнула в грязную лужу. В комментарии под этим постом нашлось немало людей, которые оставили злые, ироничные, саркастические и просто злорадные сообщения.

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