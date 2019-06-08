Вовремя поймали: с Си Цзиньпином случился конфуз на встрече с Путиным
Председателя КНР поймали работники службы охраны
Председатель КНР Си Цзиньпин чуть не упал со сцены во время обмена рукопожатиями со зрителями после завершения пленарного заседания Петербургского международного экономического форума, проводимого с участием президент РФ Владимира Путина.
После последнего вопроса участники дискуссии встали и начали беседовать между собой. Си Цзиньпин пожал руки своим коллегам, а затем подошел к краю сцены для приветствия зрителей. Некоторые из них протянули ему руки и телефоны для совместного фото. Глава китайского государства обменялся рукопожатиями с ними, а затем сильно покачнулся в сторону края сцены. В этот момент сохранить равновесие ему помогли сотрудники службы охраны.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин опозорился на публике: приветствуя трибуны во время организованной властями РФ Ночной хоккейной лиги, не заметил красную ковровую дорожку, споткнулся и упал. Этим Путин позабавил пользователей интернета, которые оставили много комментариев под новостями об этом.
Кроме этого, мэр миллионного Омска – одного из крупнейших городов России – Оксана Фадина во время обхода аварийного дома поскользнулась и рухнула в грязную лужу. В комментарии под этим постом нашлось немало людей, которые оставили злые, ироничные, саркастические и просто злорадные сообщения.
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