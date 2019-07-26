"Война" на границе Таджикистана и Кыргызстана: президенты провели встречу
Эмомали Рахмон и Сооронбай Жээнбеков посетили "проблемный" анклав Ворух, где произошла перестрелка
На фоне напряженности между Таджикистаном и Кыргызстаном состоялись переговоры президентов двух государств – Эмомали Рахмона и Сооронбая Жээнбекова.
Лидеры встретились 26 июля в таджикском анклаве Ворух – селе, расположенном на территории Таджикистана недалеко от границы. 22 и 23 июля на границе деревни с таджикским Аксаем произошел межэтнический конфликт со стрельбой, в результате которой один человек погиб.
Как сообщили в пресс-службе таджикского президента, он и Жээнбеков договорились всесторонне расследовать этот конфликт, а также "выразили готовность на основе взаимного интереса провести демаркацию линии государственной границы Таджикистана и Кыргызстан".
Также в этот день президенты запланируют провести переговоры тет-а-тет и в составе делегаций.
В свою очередь, у президента Кыргызстана сообщили, что на границу в Баткенскую область, где и расположен Ворух, были направлены дополнительные силы правоохранителей и пограничников.
"На сегодняшний день, благодаря принятым мерам совместно с таджикской стороной, ситуация стабилизировалась … Теперь патрульная работа по контролю за ситуацией на границе будет вестись постоянно", – говорится в опубликованном 26 июля заявлении.
Жээнбеков утверждает, в настоящее время ситуация на границе с Таджикистаном "полностью находится" под его контролем.
Напомним, что в результате столкновения между таджиками и киргизами ранее в этом месяце пострадали не менее 17 человек.
Мы также писали, что этой зимой в таджикских высокогорных поселках на границе с Китаем обнаружили военные базы и солдат КНР.
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