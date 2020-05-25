Война в Ливии: наемники из "армии Путина" отступили от Триполи

Бойцов из ЧВК "Вагнер" вывезли два военно-транспортных самолета

До 1 600 российских наемников из секретной "армии Путина" – ЧВК "Вагнер" покинули зону боевых действий у столицы Ливии Триполи. Об этом сообщил представитель штаба командования правительственных сил Ливии, полковник Мухаммед Кунуну, передает Anadolu.

По его словам, наемники, сражающиеся в рядах незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара, вылетели на двух военно-транспортных самолетах из аэропорта Бени Велид к юго-востоку от Триполи.

О новом месте дислокации российских наемников, участвовавших ранее в боях в районе ливийской столицы, пока неизвестно.

Реклама

Читайте также: В Ливии захвачена база наемников Путина с большим количеством техники: фото

Силы признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которых поддерживают турецкие войска, в последние недели добились значительных успехов в боях со сторонниками Хафтара.

18 мая от наемников была зачищена стратегически важная авиабаза "Ватийе" на западе страны, которая долгие годы служила плацдармом для ударов по Триполи.

В тренде В Минобороны Ирана назвали виновного в катастрофе украинского самолета в Тегеране

Одним из направлений наступления сил ПНС стал город Тархуна, используемый ставкой Хафтара в качестве логистического центра для наступления на столицу. Этот шаг вынудил наемников стянуть к Тархуне часть сил из-под Триполи.

Реклама

За последние дни под контроль правительственных сил в числе прочих перешли военные базы "Хамза", "Йермук" и "Ас-Саварих" в районе Триполи.

Напомним, ранее в Москве нервно отреагировали на доклад ООН о российских наемниках в Ливии.

Также смотрите видео, как Турция истребляет российские ЗРК "Панцирь" в Ливии:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама