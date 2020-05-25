Война в Ливии: наемники из "армии Путина" отступили от Триполи

До 1 600 российских наемников из секретной "армии Путина" – ЧВК "Вагнер" покинули зону боевых действий у столицы Ливии Триполи. Об этом сообщил представитель штаба командования правительственных сил Ливии, полковник Мухаммед Кунуну, передает Anadolu.
По его словам, наемники, сражающиеся в рядах незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара, вылетели на двух военно-транспортных самолетах из аэропорта Бени Велид к юго-востоку от Триполи.
О новом месте дислокации российских наемников, участвовавших ранее в боях в районе ливийской столицы, пока неизвестно.
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Силы признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которых поддерживают турецкие войска, в последние недели добились значительных успехов в боях со сторонниками Хафтара.
18 мая от наемников была зачищена стратегически важная авиабаза "Ватийе" на западе страны, которая долгие годы служила плацдармом для ударов по Триполи.
Одним из направлений наступления сил ПНС стал город Тархуна, используемый ставкой Хафтара в качестве логистического центра для наступления на столицу. Этот шаг вынудил наемников стянуть к Тархуне часть сил из-под Триполи.
За последние дни под контроль правительственных сил в числе прочих перешли военные базы "Хамза", "Йермук" и "Ас-Саварих" в районе Триполи.
Напомним, ранее в Москве нервно отреагировали на доклад ООН о российских наемниках в Ливии.
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