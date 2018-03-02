Война в Сирии глазами ребенка: появились видео из осажденного города

Подросток из сирийского города Восточная Гута, который подвергается регулярным обстрелам со стороны войсками Асада и российской авиации, ведет свой видеоблог с рассказом о буднях детей в осажденном городе.

15-летний юноша Мухаммад Найем призывает весь мир обратить внимание на то, что творится в его родном городе, рассказывая о погибших друзьях и разрушенных зданиях в своем Twitter.

"Я живу так же, как любой ребенок в Гуте. Вместо того чтобы ходить в школу, я покупаю древесину, чтобы мама могла приготовить нам обед. Надеюсь, война скоро закончится, и мы снова сможем вернуться в школу", — написал он под одним из фото в блоге, который парень ведет с декабря 2015 года.

Почти в каждом ролике Мухаммад призывает к миру: "Все забыли о нас. Они просто наблюдают за тем, как мы умираем от голода и бомбежек. Только посмотрите на эти развалины… Мы же живем в XXI веке. Помогите нам, не будьте безразличными, как остальной мир".

We know that you got bored from our blood pictures

But We will continue appealing to you

Bashar Al-assad, potin and khaminei killed our childhood

Save us before it is too late

What is the world, which can send machines to the martian and can't do anything to stop killing people pic.twitter.com/QtVVWidkzx — muhammad najem (@muhammadnajem20) 15 января 2018 г.

Многие сообщения парень посвящает своим друзьям, причем некоторые из них показывают глубину трагедии, переживаемой подростком.

"Вчера мы играли вместе в подземном убежище. Сегодня мой друг и его семья были убиты в результате бомбежки. Он и его семья несколько часов назад не смогли выбраться из-под обломков четырехэтажного здания, расположенного возле моего дома", – описал Найем.

The 15-year-old documenting Eastern Ghouta massacre with selfie videos pic.twitter.com/pIIIjRIdkZ — muhammad najem (@muhammadnajem20) 21 февраля 2018 г.

Также он рассказывает о том, что происходит на улицах его родного города.

"Вот моя школа, которая стала мишенью для убийц Путина и Асада. Вот церковь в моем городе, которая стала мишенью для боевых самолетов Путина и Асада. Вот центр Сирийского Красного Креста, ставший мишенью для террористов Путина и Асада", – пишет он.

It's my school which has become a target for Putin and Assad crimes

it's the Church of my city has becoming a target for Putin and Assad air planes

this is the Center of Syrian Arab Red Crescent in my city has becoming a target for terrorisme of Putin and Assad

#saveghouta pic.twitter.com/1K1XKsxaXt — muhammad najem (@muhammadnajem20) 1 марта 2018 г.

Многие фото и видео в его блоге содержат шокирующие свидетельства гибели людей, разрушения и увечья, в том числе и среди детей и подростков.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали Путина оказать максимальное давление на сирийский режим,чтобы он остановил бои в Восточной Гуте.

Также мы сообщали о химической атаке Восточной Гуты, в результате которой пострадали десятки людей, в том числе дети.