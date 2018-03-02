Война в Сирии глазами ребенка: появились видео из осажденного города

Сегодня, 05:54

Юноша снимает ролики прямо во время обстрелов своего города

Фото: Twitter
Фото: Twitter

Подросток из сирийского города Восточная Гута, который подвергается регулярным обстрелам со стороны войсками Асада и российской авиации, ведет свой видеоблог с рассказом о буднях детей в осажденном городе.

15-летний юноша Мухаммад Найем призывает весь мир обратить внимание на то, что творится в его родном городе, рассказывая о погибших друзьях и разрушенных зданиях в своем Twitter.

"Я живу так же, как любой ребенок в Гуте. Вместо того чтобы ходить в школу, я покупаю древесину, чтобы мама могла приготовить нам обед. Надеюсь, война скоро закончится, и мы снова сможем вернуться в школу", — написал он под одним из фото в блоге, который парень ведет с декабря 2015 года.

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Почти в каждом ролике Мухаммад призывает к миру: "Все забыли о нас. Они просто наблюдают за тем, как мы умираем от голода и бомбежек. Только посмотрите на эти развалины… Мы же живем в XXI веке. Помогите нам, не будьте безразличными, как остальной мир".

Многие сообщения парень посвящает своим друзьям, причем некоторые из них показывают глубину трагедии, переживаемой подростком.

"Вчера мы играли вместе в подземном убежище. Сегодня мой друг и его семья были убиты в результате бомбежки. Он и его семья несколько часов назад не смогли выбраться из-под обломков четырехэтажного здания, расположенного возле моего дома", – описал Найем.

Также он рассказывает о том, что происходит на улицах его родного города.

"Вот моя школа, которая стала мишенью для убийц Путина и Асада. Вот церковь в моем городе, которая стала мишенью для боевых самолетов Путина и Асада. Вот центр Сирийского Красного Креста, ставший мишенью для террористов Путина и Асада", – пишет он.

Многие фото и видео в его блоге содержат шокирующие свидетельства гибели людей, разрушения и увечья, в том числе и среди детей и подростков.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали Путина оказать максимальное давление на сирийский режим,чтобы он остановил бои в Восточной Гуте.

Также мы сообщали о химической атаке Восточной Гуты, в результате которой пострадали десятки людей, в том числе дети.
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Источник:

"Сегодня"

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