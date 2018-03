Война в Сирии глазами ребенка: появились видео из осажденного города

Подросток из сирийского города Восточная Гута, который подвергается регулярным обстрелам со стороны войсками Асада и российской авиации, ведет свой видеоблог с рассказом о буднях детей в осажденном городе.

15-летний юноша Мухаммад Найем призывает весь мир обратить внимание на то, что творится в его родном городе, рассказывая о погибших друзьях и разрушенных зданиях в своем Twitter.

"Я живу так же, как любой ребенок в Гуте. Вместо того чтобы ходить в школу, я покупаю древесину, чтобы мама могла приготовить нам обед. Надеюсь, война скоро закончится, и мы снова сможем вернуться в школу", — написал он под одним из фото в блоге, который парень ведет с декабря 2015 года.

Почти в каждом ролике Мухаммад призывает к миру: "Все забыли о нас. Они просто наблюдают за тем, как мы умираем от голода и бомбежек. Только посмотрите на эти развалины… Мы же живем в XXI веке. Помогите нам, не будьте безразличными, как остальной мир".

We know that you got bored from our blood pictures

But We will continue appealing to you

Bashar Al-assad, potin and khaminei killed our childhood

Save us before it is too late

What is the world, which can send machines to the martian and can't do anything to stop killing people pic.twitter.com/QtVVWidkzx