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Война в Сирии: войска Асада понесли большие потери

Сегодня, 10:10

10 и 11 августа в целом около 700 боевиков атаковали позиции правительственных войск Сирии

/ Фото: AFP

За два дня в боях с сирийской оппозицией погибли 23 военнослужащих сирийской армии, подконтрольной диктатору Башару Асаду. Еще семь получили ранения. Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что 10 и 11 августа в целом около 700 боевиков атаковали позиции правительственных войск Сирии в районе населенного пункта Икко, в направлении Сукайк-Ачан, а также в направлении Мурек-Ачан и Кафер-Айн – Кафер-Нбуда.

"Все атаки боевиков … отбиты сирийскими правительственными силами. Боевики понесли тяжелые потери. При отражении атак погибли 23 и ранены семеро военнослужащих Сирийской Арабской армии", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что делегация сирийской оппозиции на переговорах в Нур-Султане согласилась на перемирие под Идлибом.

Сирийское телевидение объявило о согласии правительства на прекращение огня в Идлибе, если будут выполнены сочинские договоренности – оппозиция отойдет на 20 км от демилитаризованной зоны, и оттуда будет выведена тяжелая артиллерия.

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Как известно, тринадцатая международная встреча высокого уровня по Сирии прошла 1–2 августа в Нур-Султане. В ней приняли участие делегации стран-гарантов (Ирана, России и Турции), правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей на переговоры приглашены высокие представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака, которые впервые примут участие в астанинском переговорном процессе.

Ситуация в Сирии в настоящий момент застыла на месте. Очаг сопротивления Асаду в Идлибе пользуется поддержкой Турции, и наступление сирийских правительственных войск в этом районе имело бы катастрофические последствия. Соединенные Штаты постепенно уходят из Сирии, а Саудовская Аравия, Иран и другие не хотят встревать, опасаясь санкций США. 

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Напомним, в середине мая США заявили, что, по имеющимся признакам, режим Башара Асада в Сирии, возможно, снова применяет химическое оружие, и призвали сирийские власти отказаться от этого.

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Сирия оппозиция асад

Источник: Сегодня

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