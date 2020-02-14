Войск НАТО на Ближнем Востоке станет больше: в Пентагоне раскрыли детали

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НАТО согласилась расширить свое участие на Ближнем Востоке, изучается наращивание миссии в Ираке. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.

"Рад сообщить, что (страны – члены) НАТО согласились расширить свое участие на Ближнем Востоке. Альянс изучает расширение своей миссии в Ираке в координации с Багдадом и (возглавляемой США) международной коалицией по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" для обеспечения безопасности и стабильности в этой стране", - сказал Эспер.

По его словам, НАТО также рассматривает возможности дополнительного содействия иракским силам безопасности.

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"Приветствую дискуссии о том, как НАТО может расширить свое участие в регионе в плане установления международного порядка, основанного на правилах, в частности, через средства ПВО и другие возможности для сдерживания агрессии", – отметил глава Пентагона.

Как сообщил в среду генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, министры обороны стран альянса решили возобновить работу тренировочной миссии в Ираке, если получат на это согласие Багдада. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что со временем силы НАТО должны заменить Соединенные Штаты на Ближнем Востоке.

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Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Авиаудар был нанесен спустя несколько дней после попытки взять штурмом посольство США в Багдаде. Ответственность за случившееся Белый дом возложил на Тегеран.

В ответ на удар США Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные – базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля. После этого НАТО объявила о приостановке работы миссии инструкторов альянса из опасений за их безопасность, часть стран НАТО даже вывели свои контингенты из Ирака. Парламент Ирака принял резолюцию о выводе из страны всех иностранных сил.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон немедленно ужесточит экономические санкции в отношении Ирана, а также призвал НАТО играть более существенную роль на Ближнем Востоке. При этом он отметил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном.

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