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Войска Асада обстреляли турецких военных: есть погибшие

10 февраля, 17:24

Вооруженные силы Сирии открыли огонь из артиллерии по наблюдательному пункту турок в Идлибе

Фото: REUTERS/Omar Sanadiki

Фото: REUTERS/Omar Sanadiki

Подконтрольные сирийскому диктатору Башару Асаду военные обстреляли из артиллерии турецкий наблюдательный пункт в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

Ссылаясь на данные министерства обороны, турецкое издание Daily Sabah сообщает, что пятеро солдат погибли и еще несколько человек были ранены.

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В оборонном ведомстве утверждают, что сирийцы обстреляли турецкий пункт в районе аэропорта Тафтаназ на востоке сирийской провинции Идлиб с применением тяжелой артиллерии. Отмечается, что турки нанесли ответный удар по сирийским позициям.

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Джон Салливан. Фото: REUTERS/FW1F/Bill Berkrot

Стоит отметить, что это уже вторая атака войск Асада на позиции Турции в Сирии за неделю – 3 февраля президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о гибели восьми человек в результате артобстрела. Позже в Анкаре заявили о нанесении ударов по 54 целям в Сирии в ответ.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале новой военной операции "Источник мира" на севере Сирии. Ее целью было создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции миллионы сирийских беженцев. Спустя две недели боевые действия прекратились, а Эрдоган договорился с российским коллегой Владимиром Путинымо совместном военном патрулировании района.

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Сирия Турция война в Сирии артиллерийский обстрел Идлиб

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