Войска Асада ударили по сирийскому Идлибу

Сегодня, 16:23

Обстрелы ВС Сирии привели к уничтожению базы боевиков "Джебхат ан-Нусры" в районе населенного пункта Эт-Таманиа

Противостояние в Сирии продолжается. Фото: AFP
Противостояние в Сирии продолжается. Фото: AFP

ВС Сирии нанесли удары по позициям оппозиции в провинциях Идлиб и Хама. Об этом сообщило агентство САНА.

По информации агентства, в результате артиллерийских ударов сирийской армии удалось ликвидировать всех членов группировки "Катаиб аль-Изза". Кроме того, обстрелы ВС Сирии привели к уничтожению базы боевиков "Джебхат ан-Нусры" в районе населенного пункта Эт-Таманиа.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Россия несет ответственность за недопущение гуманитарной катастрофы в сирийском Идлибе.

"Мы ожидаем, что Россия осознает свою ответственность в том, что касается недопущения гуманитарной катастрофы в Идлибе", - сказал он.

Одновременно он подчеркнул, что Германия продолжит предпринимать усилия по оказанию гуманитарной помощи.

Напомним, что министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Германия рассматривает возможность участия в ударах по позициям режима Башара Асада.

Кроме того, правительство ФРГ призывает Россию удержать Дамаск от проведения операции в сирийской провинции Идлиб.

Также ранее французский президент Эммануэль Макрон тоже предупредил о готовности своей страны нанести удары по Сирии в случае нового применения Дамаском химического оружия. 
Сирия, асад, Идлиб
Источник:

ТАСС

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