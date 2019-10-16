Войска Асада выдвинулись к позициям турецких военных в Сирии: подробности

Передовые отряды сирийской армии вошли в город Ракка и установили там несколько контрольно пропускных пунктов

Сирийская армия Асада. Фото: REUTERS/MS/MMA

Сирийская армия развертывает свои силы в деревнях провинции Ракка, находящихся у линии соприкосновения с позициями турецких вооруженных сил и воюющих на их стороне формирований вооруженной сирийской оппозиции. Об этом в среду, 16 октября, сообщил телеканал Al mayadeen.

Ранее он информировал о том, что передовые отряды сирийской армии вошли в город Ракка и установили там несколько контрольно-пропускных пунктов.

Также сообщается, что подразделения сирийской армии вошли в город Кобани, расположенный в 150 км от Алеппо на севере Сирии, у турецкой границы. Сирийская армия развертывает свои силы в городе и его окрестностях.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что не считает вход сирийской правительственной армии в город Манбидж "слишком негативным событием".

"Я не считаю слишком плохим событием вход войск режима президента Сирии Башара Асада в Манбидж. Почему? Потому что это в конце концов их территория", – приводит слова президента газета Hürriyet.

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Эрдоган указал на необходимость "очистить Манбидж от террористов".

"Я сказал это президенту РФ Владимиру Путину. Если вы очистите Манбидж от террористических организаций, то пожалуйста, либо вы, либо режим (сирийского диктатора Башара Асада) обеспечивайте всю логистику. Но если вы это не сможете сделать, то местные племена могут попросить нас прийти и спасти их, потому что Манбидж приблизительно на 85-90% был населен арабами, не курдами", – добавил он.

Правительственные силы заняли в окрестностях Манбиджа позиции на линии соприкосновения с формированиями сирийской вооруженной оппозиции, бойцы которой участвовали в первой турецкой трансграничной операции в Сирии "Щит Евфрата".

Отметим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от военной операции "Источник мира" и доведет ее до завершения, так как существует реальная угроза терроризма, исходящая с северо-востока Сирии.

Эрдоган также заявил, что партнеры Турции по НАТО должны помогать Анкаре бороться против терроризма.

Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

После этого президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.

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