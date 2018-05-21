Войска Асада взяли под контроль весь Дамаск

Сирийские правительственные войска в понедельник впервые с 2011 года установили контроль надо всей территорией столицы страны, сообщает арабский портал "Аль-Масдар".

Военные заняли позиции в кварталах Хаджар-эль-Асвад, Ат-Тадмор, а также – в лагере палестинских беженцев "Ярмук". Наступление войск сирийского диктатора Башара Асада и его союзников на эти части Дамаска, началось около месяца назад – после завершения операции в Восточной Гуте.

Ранее сообщалось, что силы режима Башара Асада подвергают массированной атаке подконтрольные сирийской оппозиции районы на севере провинции Хомс, входящих в список зон деэскалации в Сирии.

Территории на севере провинции Хомс площадью 592 квадратных километра, подконтрольные оппозиции, находятся в блокаде сирийского режима на протяжении пяти лет. В регионе проживают 200-250 тысяч человек.

Напомним, ранее Пентагон раскрыл детали атаки на Сирию 14 апреля. Всего США, Франция и Великобритания выпустили 105 ракет. По объекту в районе Дамаска выпустили 76 ракет. По второй цели в провинции Хомс было выпущено 22 ракеты, причем в этом ударе участвовали все три страны. Третий объект – бункер, в котором как утверждают США, хранилось химическое оружие, был атакован семью ракетами. Удары уничтожили все заданные цели.